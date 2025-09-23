ВСУ атаковали Москву дронами FP-1 с поражающими элементами

ВСУ накануне атаковали Москву и область беспилотниками типа FP-1 с поражающими элементами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Однако некоторые из сбитых дронов опознать не удалось — они полностью сгорели.

Начиная с вечера понедельника, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в регионе сбили 35 вражеских беспилотников. О пострадавших и разрушениях при этом не сообщалось.

Из-за ситуации нарушился режим работы столичных аэропортов. Авиакомпания «Аэрофлот» выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что планирует вернуться к штатному расписанию вылетов до вечера 23 сентября. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов работают во всех аэропортах.