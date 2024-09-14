Медведев разъяснил «напыщенным недоноскам», почему Россия не применяет ЯО

Медведев: Россия проявляет терпение, хотя предпосылки для применения ЯО есть

Ядерный конфликт действительно никому не нужен, это очень плохой вариант развития событий с тяжелейшим исходом, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Именно поэтому, по его словам, решение о применении ядерного оружия принято не было.

«Хотя, прямо скажем, для этого (применения ЯО — прим. ред.) есть формальные предпосылки. <…> Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение», — констатировал он.

И хотя всем очевидно, что ядерный ответ — крайне сложное решение с необратимыми последствиями, добавил Медведев, на Западе никак не могут осознать, что терпение РФ не безгранично.

«Напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», — подчеркнул зампред СБ.

Правы, по его оценке, в итоге окажутся умеренные западные аналитики, которые предупреждали о том, Россия, скорее всего, не ответит таким образом, несмотря на вероятность развития подобного сценария.

К тому же надо учитывать, что ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении, намекнул Медведев.

«И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте матери городов русских. Holy shit! It’s impossible, but it happened (это невозможно, но это случилось — прим. ред.)…» — заключил политик.