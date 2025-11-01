Минобороны подтвердило ликвидацию украинского десанта в Красноармейске

Российские военные пресекли попытку военнослужащих Сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины высадиться в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило российское военное ведомство .

Группа из 11 спецназовцев высадилась с вертолета примерно в километре от городской черты, но ее полностью уничтожили.

Накануне вечером журналисты The Economist сообщили, что украинский десант отправили в районы города, уже находящиеся под контролем России. Однако ночью в интернете появились кадры, как спецназовцев ликвидируют с помощью беспилотников. Уничтожили и вертолет, на котором они прилетели.

Ранее президент Владимир Путин приказал обеспечить украинским и западным журналистам возможность въехать в окруженные Красноармейск, Димитров (Мирноград) и Купянск, чтобы те могли своими глазами убедиться в положении дел. Однако МИД Украины не пустил туда репортеров.