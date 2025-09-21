Сегодня 15:27 Начало пути к «Посейдону» — торпеда Т-5. Как в СССР появилось оружие возмездия 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Армия

СССР 70 лет назад впервые испытал подводное ядерное оружие. Созданная в 1955 году торпеда могла поражать военные базы и порты противника. Т-5 считается предшественником «Посейдона» — уникальным оружием возмездия. Как в Советском Союзе создавали торпеду судного дня — в материале 360.ru.

На полигоне Новая Земля в бухте Черная губа 21 сентября 1955 года состоялись подводные испытания первой советской ядерной торпеды Т-5. Устройство сработало на глубине 12 метров. Торпеда обладала следующими характеристиками: 533-миллиметровый калибр;

масса — 2,2 тысячи килограмм;

длина — 7,92 метра;

скорость — 40 узлов;

дальность хода — 10 километров. Ее также оснастили инерциальной системой управления и парогазовым двигателем. После окончания всех подготовительных работ и эвакуации экипажей с судов-мишеней в зоне учений образовался густой туман. Несмотря на погоду, утром 21 сентября прозвучала команда о начале испытаний. Взрыв произвели дистанционно, по радиосигналу детонатора с корабля «Эмба». Мощность взрыва достигла 3,5 килотонны. Эксперты тщательно изучили полученные данные, что позволило СССР продвинуться в создании новейшего образца атомного оружия.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Торпеда Т-5 Торпеду Т-5 начали разрабатывать в 1953 году. Боевое оснащение имело собственное название — РДС-9. Стрельбу торпедой выполнили 10 октября 1957 года. Результат был феноменальным, одна Т-5 уничтожила четыре корабля и две подводные лодки условного противника. Мощность взрыва составила 10 килотонн. «Такие торпеды создавались в первую очередь для поражения массивных стратегических целей противника. Речь идет о поражении корабельных авианосных соединений, а также военных баз и портов», — рассказал RT военный эксперт Сергей Ищенко.

Т-5 приняли на вооружение ВМФ СССР в 1958 году. Затем вооруженные силы получили универсальные модули, позволяющие переоборудовать любую торпеду калибра 533 миллиметра в ядерную.

К-3 «Ленинский комсомол» Наряду с уникальным ядерным оружием СССР разрабатывал первую в стране атомную субмарину К-3 «Ленинский комсомол». Она вошла в строй в 1958 году, боекомплект включал 20 стандартных торпед и до шести боеприпасов с ядерной боевой частью.

Благодаря появлению К-3 мы получили бесценный опыт в постройке и эксплуатации АПЛ, не говоря уже о том, что многие технические решения, реализованные в этой субмарине, до сих пор успешно применяются при строительстве новых атомных подлодок. Сергей Ищенко военный эксперт

Оружие судного дня В последующие десятилетия подводный флот страны расширялся. Сегодня флагманом является АПЛ проекта «Белгород», способный нести уникальный подводный беспилотный дрон «Посейдон» с малогабаритной ядерной силовой установкой. Его также называют оружием судного дня — оно может нанести непоправимый ущерб противнику со 100%-ной вероятностью. «Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность», — говорил президент Владимир Путин. Удар «Посейдона» невозможно отразить. «В теории это означает полное уничтожение военно-морской базы или прибрежного объекта противника, по которому наносится удар. Тотальное и стопроцентное уничтожение. Это удар возмездия, способный уничтожить целый портовый мегаполис, если потребуется», — рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Фото: РИА «Новости»

Ищенко придерживается схожей точки зрения. «Многое зависит, конечно, от глубины взрыва, расстояния до берега и характера местности. Но при нужных условиях урон будет колоссальный», — сказал он. По его словам, «Посейдон» способен вызвать ядерное цунами, которое нанесет огромный урон прибрежной зоне. Наличие такого оружия возмездия обеспечивает стратегическую безопасность России и гарантирует возможность сокрушительного ответа в случае внешней агрессии.