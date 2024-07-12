«Порвать связь с реальностью». Эскалация на границе с Белоруссией может погубить Зеленского
Политолог Станкевич: Зеленский погубит себя, если решит ввести ВСУ в Белоруссию
Некая напряженность возникла в субботу на границе Украины и Белоруссии. Украинские войска сконцентрировались в приграничной зоне, на что пришлось отреагировать президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он прибыл на место эскалации и принял меры для устранения напряженности. Украина отвела войска от южной границы республики. Для чего главе Украины Владимиру Зеленскому эти маневры и рискнет ли он отправить ВСУ в Белоруссию, 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
Эскалация на границе
Собеседник издания заявил, что в этих маневрах нет никакого смысла, заход ВСУ в Белоруссию исключен. Отдать такой приказ для Зеленского — погубить себя, считает эксперт.
«Не вижу никакого смысла в такого рода операции, это надо совсем порвать всякие связи с реальностью, чтобы пойти на что-либо такое», — поделился мнением эксперт.
Политолог уверен, что такой шаг не одобрят даже ближайшие союзники Киева. К тому же подобная попытка будет «достаточно жестко и быстро пресечена». Станкевич отметил, что предпосылок к такому необдуманному решению нет, реальной подготовки не наблюдается.
«В данный момент нет никакой угрозы, которая потребовала бы дополнительного усиления с прицелом на белорусскую границу. Никакой серьезной угрозы нет. Это такие малопонятные и не очень осмысленные маневры», — прокомментировал аналитик.
Союзное государство
На совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном направлении Лукашенко заявил, что в ближайшее время обсудит с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса. Такой диалог необходим между лидерами двух союзных государств, отметил Станкевич.
«У нас интегрированы вооруженные силы. Они управляются отдельно, два главнокомандующих, но есть глубокая военно-техническая интеграции, так что любые осложнения, которые возникают на границах союзного государства, они неизбежно должны обсуждаться и решаться совместно», — пояснил политолог.
Собеседник 360.ru отметил, что при возникновении угроз одному из союзных государств интеграция неизбежно укрепляется.