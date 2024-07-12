«Порвать связь с реальностью». Эскалация на границе с Белоруссией может погубить Зеленского

Политолог Станкевич: Зеленский погубит себя, если решит ввести ВСУ в Белоруссию

Некая напряженность возникла в субботу на границе Украины и Белоруссии. Украинские войска сконцентрировались в приграничной зоне, на что пришлось отреагировать президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он прибыл на место эскалации и принял меры для устранения напряженности. Украина отвела войска от южной границы республики. Для чего главе Украины Владимиру Зеленскому эти маневры и рискнет ли он отправить ВСУ в Белоруссию, 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Эскалация на границе

Собеседник издания заявил, что в этих маневрах нет никакого смысла, заход ВСУ в Белоруссию исключен. Отдать такой приказ для Зеленского — погубить себя, считает эксперт.

«Не вижу никакого смысла в такого рода операции, это надо совсем порвать всякие связи с реальностью, чтобы пойти на что-либо такое», — поделился мнением эксперт.

Политолог уверен, что такой шаг не одобрят даже ближайшие союзники Киева. К тому же подобная попытка будет «достаточно жестко и быстро пресечена». Станкевич отметил, что предпосылок к такому необдуманному решению нет, реальной подготовки не наблюдается.

«В данный момент нет никакой угрозы, которая потребовала бы дополнительного усиления с прицелом на белорусскую границу. Никакой серьезной угрозы нет. Это такие малопонятные и не очень осмысленные маневры», — прокомментировал аналитик.