Лукашенко прибыл на границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в граничащий с Украиной район республики. Подробности сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого» .

«Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — написали авторы публикации.

Белорусский лидер на месте обсудил обеспечение военной безопасности страны на южном направлении. Лукашенко также заслушал доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Президент поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации, но при отсутствии напряженности с украинской стороны.

«Не должно быть никаких лишних мероприятий», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада, в рамках которой они рассматривают остальные страны как свою собственность. Часть государств, отметил политик, начали «крестовый поход», и мир оказался на грани катастрофы.