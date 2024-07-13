Лукашенко заявил об отводе ВСУ от границы с Белоруссией

Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Об этом он сообщил корреспонденту БелТА .

Незначительная эскалация обстановки произошла некоторое время назад, на что белорусской стороне пришлось отреагировать, рассказал Лукашенко в рамках совещания в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели», — добавил президент.

Он отметил, что украинская сторона вовсе вывела свои силы из зоны границы с Белоруссией.

Лукашенко прибыл на границу с Украиной вечером 13 июля. Глава государства поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дисклокации.