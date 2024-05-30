Отправку французских инструкторов на Украину назвали вопросом нескольких дней

Le Monde: Макрон захотел создать коалицию для отправки инструкторов на Украину

Paolo Bovo/Keystone Press Agency
Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde.

По данным издания, сейчас обсуждается обучение саперов и солдат новой мотострелковой бригады. Изначально на Украину планируется отправить несколько десятков специалистов, а во второю очередь — несколько сотен.

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней», — написали журналисты.

По их мнению, Макрон может объявить об этом во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе. Он прибудет туда по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6–7 июня.

Обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта на новый этап, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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