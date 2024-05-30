Отправку французских инструкторов на Украину назвали вопросом нескольких дней
Le Monde: Макрон захотел создать коалицию для отправки инструкторов на Украину
Французский президент Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde.
По данным издания, сейчас обсуждается обучение саперов и солдат новой мотострелковой бригады. Изначально на Украину планируется отправить несколько десятков специалистов, а во второю очередь — несколько сотен.
«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней», — написали журналисты.
По их мнению, Макрон может объявить об этом во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе. Он прибудет туда по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии 6–7 июня.
Обсуждение отправки французских военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта на новый этап, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.