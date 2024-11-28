«Погонят в топку». Мобилизацию 18-летних украинцев назвали бессмысленной
Политолог Станкевич: мобилизация 18-летних украинцев не поможет ВСУ
Мобилизация 18-летних мужчин — последняя отчаянная ставка Украины на фоне неудач на фронте. Таким мнением с 360.ru поделился политолог и историк Сергей Станкевич. По его словам, рационального объяснения отправки молодых и неопытных людей в зону СВО нет. Это лишь бессмысленное ужесточение конфликта.
«Положение Украины становится все хуже, фронт просто расползается, потому что воевать некому. Те, кто еще остаются в окопах, — процентов 80 насильственно мобилизованные, пойманные на улицах, засунутые в автобусы, за три дня чему-то обучены и брошенные. Они сами по себе не бойцы. Идет массовое дезертирство», — подчеркнул политолог.
Поэтому Украине надо либо «закрывать эту историю» и идти на переговоры с признанием всех требований со стороны России, либо — на отчаянный шаг. Этим, по мнению Станкевича, украинские власти и занимаются.
«У меня все-таки такое ощущение, это со стороны Киева такой ход в стиле бумеранга», — отметил собеседник 360.ru.
Верная смерть
Историк добавил, что в западных СМИ идут утечки, будто начать мобилизовать украинцев с 18 лет требуют американцы.
Иначе, дескать, какой смысл давать оружие, если все равно некому держать его в руках.
Сергей Станкевич
Но вполне возможно, отметил он, что это тактика Украины и закулисный договор с Соединенными Штатами: делать вид, что их заставили ужесточить мобилизацию под угрозой полного эмбарго на дальнейшие поставки вооружения.
«И сейчас мы увидим очередной акт огромной драмы, когда действительно погонят в топку войны 18-летних мужчин», — сказал Станкевич.
Единственным, кто сможет остановить «безумный пароксизм», по словам политолога, стал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Но сделает ли он это, пока неизвестно.
Демографическая катастрофа
По мнению собеседника 360.ru, украинские власти могут пообещать, будто 18-летних новобранцев, например, отправят охранять границы с Белоруссией. А освободившиеся таким образом войска, в свою очередь, бросят на линию фронта.
Такого рода рациональные идеи можно сколько угодно произносить, но факт остается фактом: сегодня ты на границе, а завтра, если нужно будет заткнуть какую-то дыру, образовавшуюся на фронте, тебя туда и кинут, невзирая на возраст. Поэтому в любом случае это ничем не оправданное ужесточение военных действий тогда, когда их исход уже абсолютно понятен.
Сергей Станкевич
Демографическая катастрофа на Украине уже произошла, добавил историк, и это уже никак не изменить.
«Население Украины никогда не восстановится», — подчеркнул он.
Отчаянная попытка хоть как-то улучшить свое положение, понизив возраст мобилизованных, только усугубит ситуацию, добавил собеседник 360.ru.
Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена активно призывает власти Украины снизить минимальный возраст мобилизованных с 25 сразу до 18 лет. Таким образом американцы хотят резко нарастить численность ВСУ.