«Погонят в топку». Мобилизацию 18-летних украинцев назвали бессмысленной

Мобилизация 18-летних мужчин — последняя отчаянная ставка Украины на фоне неудач на фронте. Таким мнением с 360.ru поделился политолог и историк Сергей Станкевич. По его словам, рационального объяснения отправки молодых и неопытных людей в зону СВО нет. Это лишь бессмысленное ужесточение конфликта.

«Положение Украины становится все хуже, фронт просто расползается, потому что воевать некому. Те, кто еще остаются в окопах, — процентов 80 насильственно мобилизованные, пойманные на улицах, засунутые в автобусы, за три дня чему-то обучены и брошенные. Они сами по себе не бойцы. Идет массовое дезертирство», — подчеркнул политолог.

Поэтому Украине надо либо «закрывать эту историю» и идти на переговоры с признанием всех требований со стороны России, либо — на отчаянный шаг. Этим, по мнению Станкевича, украинские власти и занимаются.

«У меня все-таки такое ощущение, это со стороны Киева такой ход в стиле бумеранга», — отметил собеседник 360.ru.

Верная смерть

Историк добавил, что в западных СМИ идут утечки, будто начать мобилизовать украинцев с 18 лет требуют американцы.