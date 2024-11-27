Байден решил настоять на омоложении украинской мобилизации
Reuters: США настоят на снижении минимального возраста мобилизации в Украине
Администрация президента США Джо Байдена подталкивает руководство Украины к снижению минимального возраста мобилизованных с 25 лет сразу до 18. Таким образом американцы хотят резко нарастить численность ВСУ. Об этом сообщил Reuters.
На текущий момент, по мнению самой Украины, ВСУ требуется около 160 тысяч новобранцев. Американские советники Зеленского уверены, что нужно намного больше живой силы для того, чтобы активно продолжать конфликт с Россией, используя все то оружие, которое США поставляет украинским военным.
Со стороны украинских властей также появились подтверждения о давлении со стороны США по этому вопросу. На снижении минимального возраста настаивают политики как Демократической, так и Республиканской партий, написал в середине октября советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Киевского городского совета и медик ВСУ Алина Михайлова предложила насильно мобилизовать всех украинцев. В этой стране должны быть «бусифицированы» абсолютно все, сказала она.