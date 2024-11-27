Администрация президента США Джо Байдена подталкивает руководство Украины к снижению минимального возраста мобилизованных с 25 лет сразу до 18. Таким образом американцы хотят резко нарастить численность ВСУ. Об этом сообщил Reuters .

На текущий момент, по мнению самой Украины, ВСУ требуется около 160 тысяч новобранцев. Американские советники Зеленского уверены, что нужно намного больше живой силы для того, чтобы активно продолжать конфликт с Россией, используя все то оружие, которое США поставляет украинским военным.

Со стороны украинских властей также появились подтверждения о давлении со стороны США по этому вопросу. На снижении минимального возраста настаивают политики как Демократической, так и Республиканской партий, написал в середине октября советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Киевского городского совета и медик ВСУ Алина Михайлова предложила насильно мобилизовать всех украинцев. В этой стране должны быть «бусифицированы» абсолютно все, сказала она.