Администрация Трампа начала разрабатывать план урегулирования украинского конфликта

Майк Уолц, будущий советник вновь избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, начал рассматривать предложения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Американский телеканал СNN сообщил, что речь идет о прекращении огня на ранней стадии переговоров.

«Детали еще прорабатываются, но, по всей видимости, администрация Трампа будет продвигать прекращение огня на ранних стадиях ведения переговоров между сторонами», — сообщил телеканал, ссылаясь на свои источники.

По словам журналистов, кроме прочих, Уолц рассматривает предложения Кита Келлога, которого Трамп планирует сделать спецпредставителем по урегулированию украинского конфликта.

Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили в июне с планом по урегулированию конфликта на Украине, который основывается на прекращении огня на активных линиях фронта.

Несмотря на вышесказанное, авторы материала подчеркнули, что говорить об окончательной стратегии будущей американской администрации по Украине пока рано.

Ранее политолог-американист Константин Блохин в разговоре с 360.ru усомнился в окончательности решения Трампа о назначении Кита Келлога специальным посланником США по Украине. По мнению эксперта, будущий президент США может изменить свое решение «еще 10 раз».