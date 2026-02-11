Под носом Зеленского назрел бабий бунт. Украинки не простят ему побои от ТЦК

Женщины стали основной движущей силой народного сопротивления на Украине. Устав от насильственной мобилизации мужей, они вышли на улицы и потребовали остановить самоуправство военкомов. По мере нарастания напряженности бабий бунт может стать серьезной угрозой для всей политической системы.

Украинки восстали против ТЦК: стычки во Львове и Одессе На возросшую протестную активность со стороны украинок обратила внимание историк Марта Гавришко в колонке для немецкой газеты Berliner Zeitung. По ее словам, женщины по всей стране видя, как кого-то «бусифицируют» посреди улицы, заступаются за него: кричат, снимают видео и собирают толпы, чтобы привлечь внимание к вопиющим нарушениям прав человека со стороны сотрудников ТЦК. «Когда этого недостаточно, они громко выступают против [военкомов], обвиняя их в злоупотреблении властью и заявляя, что те выполняют „грязную работу“ властей и отправляют молодых людей на „верную смерть“», — рассказала Гавришко.

Фото: РИА «Новости»

Действительно, соцсети наводнили многочисленные видео с участием защитниц. Во Львове женщина обстреляла из травматического оружия микроавтобус с полицейскими и сотрудниками ТЦК, в Одессе две украинки набросились на военкомов при попытке забрать потерявшего сознание прохожего. Наказание за сопротивление ТЦК При этом часто женщинам достается не меньше мужчин. В Харькове прикрывшую мобилизованного украинку затолкали вместе с ним в микроавтобус ТЦК и увезли в неизвестном направлении, в Хмельницком военком ударил женщину, за что поплатился сам — она сорвала с него нательную камеру и бросила на землю. В Ровно «бусификаторы» распылили перцовый баллончик в лицо 15-летней девушки, не пускавшей их в подъезд. Гавришко также припомнила случай, когда военкомы выстреляли в двух 70-летних пенсионерок, вставших на защиту жителя села Новые Червища. ТЦК имеют сильные рычаги давления. В отместку за сопротивление военкомы публикуют личные данные протестующих в соцсетях. Силовики находят их и заставляют публично извиниться.

Фото: Прокуратура Украины / Telegram

Некоторым пришлось поплатиться свободой. Например, в Полтавской области женщина получила 3,5 года тюрьмы с испытательным сроком в полтора года за пощечину военкому, который пытался забрать ее сожителя. Пресс-служба суда сообщила, что незадолго до этого случая мобилизовали ее сына. Но даже несмотря на срок, украинка отказалась принести раскаяние и сама выложила видео стычки с ТЦК в Сеть. Приведут ли протесты на Украине к свержению Зеленского Обстановка в обществе накалилась. За последние два года количество жалоб на ТЦК в аппарат омбудсмена Рады Дмитрия Лубинца увеличилось вдвое — до 6127 в 2025 году. Хотя в 2022 году поступило всего 18 обращений. Участники опроса Киевского международного института социологии поставили самоуправство ТЦК на второе место среди угроз демократии на Украине. Первое заняло ограничение свободы слова.

По мере того как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику. Марта Гавришко Историк

Того же мнения политолог Спиридон Килинкаров. В беседе с NEWS.ru он назвал репрессии против украинок проигрышной стратегией для власти, ведь если военкомы начнут избивать женщин так же, как мужчин, это вызовет еще более сильную реакцию в обществе. «Если речь пойдет о массовых акциях, двигателем в большинстве своем будут женщины, потому что есть эффективные инструменты давления на мужчин — полиция, дубинки и тому подобное. Применять их против женщин для власти будет не комильфо», — сказал он. Однако пока для полномасштабного бабьего бунта не хватает лидера, заявил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. По его мнению, пока нет достаточно харизматичной и отчаянной украинки, которая могла бы поднять народ на силовое сопротивление работникам ТЦК.