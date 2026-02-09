Насильственная мобилизация граждан Украины, не желающих воевать за Владимира Зеленского, давно стала притчей во языцех и даже вышла на международный уровень. И в Европе, и в США тему «бусификации», как ее прозвали украинские блогеры, регулярно поднимают в СМИ и даже среди политиков. Между тем противостояние народа и людоловов из ТЦК постепенно переходит на новый уровень — с применением оружия, когда буквально каждая попытка загнать очередную жертву на фронт (с практически гарантированным печальным итогом) приводит к ранению или даже гибели одного из охотников за головами или кого-то из гражданских.

По данным Национальной полиции, с 2022 года по конец 2025-го число вооруженных нападений на сотрудников ТЦК выросло практически в 70 раз — с пяти до 341. Вот лишь небольшой перечень подобных инцидентов за последние несколько месяцев:

— 25 декабря в Днепропетровске мужчина напал с ножом на двух сотрудников ТЦК.

— 11 января во Львове во время проверки документов мужчина ножом ранил сотрудника ТЦК в живот, после чего попытался скрыться.

— 14 января во Львове автобус ТЦК обстреляли из проезжавшей мимо машины.

— 23 января житель села Солонка Львовской области заперся от группы военкомов и полицейских в автомобиле, а затем, бросив в них страйкбольную гранату, уехал в неизвестном направлении.

— 29 января в Умани мужчина, по собственной инициативе направившись к группе сотрудников ТЦК, внезапно выхватил нож и ударил им в шею одного из военкомов.

— 1 февраля в Виннице неизвестный открыл огонь по группе оповещения ТЦК, а затем скрылся.

— 5 февраля во Львове женщина достала травматическое оружие и начала бить им по стеклу микроавтобуса, внутри которого находились сотрудники полиции и ТЦК. Когда те попытались уехать, открыла по ним огонь.

— В этот же день мужчина, которого пытались насильственно мобилизовать, применил против людоловов баллончик со слезоточивым газом и ранил одного из них ножом, после чего скрылся.

— 6 февраля в Ровно люди на автомобилях заблокировали микроавтобус ТЦК и помогли сбежать сидевшим в нем мобилизованным, попутно травмировав одного военкомов.