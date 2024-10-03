По заветам доктора Геббельса. Зачем на Западе разгоняют тему ужасов российского плена?

Известный украинский пропагандист Алексей Арестович дал ВСУ еще «месяца три-четыре» до того, как начнется тотальный обвал фронта. Главной причиной надвигающейся катастрофы бывший «голос» Офиса президента назвал «отсутствие в украинской армии резерва мотивированной пехоты».

«Никакими дронами не получится выйти на границы любых годов, если пехотинцы ногами не пройдут этот путь под обстрелами противника, <…> в войсках отсутствует базовая мотивация, но присутствует понимание того, что заявленная цель — выход на границы 91-го года — нереалистична», — подчеркнул Арестович. Похоже, предощущение грядущего коллапса посетило не только сбежавшего за границу популярного блогера. Ибо ничем иным я не могу объяснить появление на сайте «Униан» феерического по своей дурости интервью с неким украинским «историком», уроженцем Тернопольщины Владимиром Бирчаком. Он служит нынче в 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии «Хартия». В беседе с журналистами этот, с позволения сказать, «эксперт» ничтоже сумняшеся заявил, что в случае поражения киевского режима большинство украинцев будет ждать арест, осуждение и даже расстрел.

Фото: Медик осматривает украинского пленного в российском исправительном учреждении / РИА «Новости»

«Потому что это война за наше существование как таковое. И если мы проиграем, то как историк я абсолютно уверенно заявляю: большая часть украинцев снова будет расстреляна, другая — арестована, осуждена и отправлена в концлагеря», — произнес Бирчак. Одновременно с этим «историк» высказал уверенность в том, что все будет хорошо, поскольку у Украины сейчас есть «сильная, полноценная, действительно мотивированная и хорошо вооруженная армия», за спиной которой стоит территориально целостное государство с административным аппаратом, обладающее поддержкой союзников всего западного мира.

Фото: Украинские пленные в российском исправительном учреждении, июнь 2024-го. Вот уже больше двух лет киевский режим отказывается забирать военных, сдавшихся в плен российским солдатам. / РИА «Новости»

Разумеется, сам по себе этот бред сумасшедшего, явно выдающий степень отчаяния украинских пропагандистов, пытающихся втюхать своей пастве страшилки об «ужасных русских», а также демонстрирующий уровень деградации их общества, у которого такие вот «историки», несущие подобную околесицу, совершенно не стоит времени, потраченного на его комментирование. И я, конечно, не стал бы этого делать. Не стал бы, если бы не упоминание об «арестах» и «расстрелах» в речи Бирчака. Дело в том, что все это довольно сильно коррелируется с популярными нынче в западных СМИ нарративами об «ужасах российского плена» и о том, каким «пыткам и издевательствам» якобы подвергаются там украинские военнослужащие. А это уже куда серьезнее.

Не так давно исследовательская комиссия ООН под председательством некоего Эрика Месе представила доклад, посвященный пыткам военнопленных в украинских и российских «лагерях». Согласно содержащейся в документе информации, западные правозащитники, начиная, как они утверждают, прямо с 24 февраля 2022-го, опросили 377 украинских военнопленных, в том числе 24 женщины, освобожденных из плена России, а также 434 российских военнопленных, до сих пор находящихся в украинских местах лишения свободы. По итогу составили отчет, полностью основанный на их показаниях. По результатам опроса картина выглядит следующим образом: 169 из 174 украинцев, опрошенных с марта 2023 года, сообщили, что российские власти якобы подвергли их «широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению». Речь идет о жестоких избиениях, электрошоке, сексуальном насилии, удушении, длительном пребывании в стрессовых позах, принудительных чрезмерных физических нагрузках, лишении сна, имитации казней, угрозе насилия и унижениях.

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В свою очередь, 104 из 205 российских военных, опрошенных за тот же период, поведали о насилии «на начальных этапах их плена, включая жестокие избиения, угрозы смертью и физическим насилием и, в меньшей степени, электрошоком», которые, однако, полностью сходили на нет, как только заключенные прибывали в официальные места интернирования, где «условия в целом соответствовали международным стандартам». На этом основании комиссия Месе делает вывод о том, что пытки и издевательства над пленными носят в России организованный характер и санкционированы высшим руководством.

Фото: Обменянный украинский военнослужащий. Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Собственно, именно ради этого вывода, судя по всему, и затевалась вся эта история с докладом. При этом в отчете комиссии, где не представлено ни одного доказательства «зверств» российской стороны — исключительно голословные заявления украинских военнослужащих, — подчеркивается, что в то время как украинцы жаловались на «пытки в России», будучи уже освобожденными, российские пленные давали эту информацию, находясь в украинской тюрьме, «что могло повлиять на их показания».

Можно довольно долго пытаться уличить этих международных «правозащитников» во лжи, но я не стану этого делать, а лучше приведу один хорошо знакомый всем, кто сейчас воюет, известный факт, опровергающий явно ангажированный ооновский пасквиль.

Не секрет, что командиры российских и украинских подразделений, непосредственно воюющих друг с другом, зачастую имеют собственные каналы связи, которыми пользуются, когда нужно согласовать вывоз с поля боя раненых или павших. Так вот, стало уже широко распространенной практикой, когда при отступлении из крупных населенных пунктов ВСУ оставляют своих раненых бойцов, одновременно сообщая наступающим российским отрядам точные координаты их местонахождения. Прекрасно понимая, что русские не то что не будут никого пытать и мучать, но еще и позаботятся о солдатах противника, оказав им необходимую медицинскую помощь.

Фото: Украинские военнослужащие после обмена пленными. IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Да и сами украинские раненые не спешат пускать себе пулю в лоб в страхе перед «ужасами» российского плена. Почему так? Может быть, потому, что все, о чем пишет про условия содержания украинских военнопленных Эрик Месе и подхватившие его тезисы западные СМИ, — ложь? Лично для меня ответ однозначен. Как и однозначно понимание того, что, не имея иного средства для мотивации на борьбу с «варварами с востока» как самих украинцев, так и западного обывателя, тамошние массмедиа, как и их украинские собратья, готовы сочинять любую, даже самую страшную ложь. Все по заветам доктора Геббельса.