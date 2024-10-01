В ООН рассказали о пытках российских военнослужащих на Украине

Большинство российских военных, попадающих в плен на Украине, подвергаются пыткам. Чаще всего это происходит при транспортировке в тюрьмы и СИЗО и в неофициальных местах содержания. Об этом сообщили в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Шесть-восемь человек по очереди избивали меня молотками, дубинками и металлическими трубами. Это продолжалось по три-четыре часа. Один из них говорил, что делает это, чтобы заставить нас говорить на последующих допросах», — приводятся в докладе слова одного из военных, которого пытали в гараже.

Также УВКПЧ сообщило о подвале в Красноармейске (Покровске) и гараже в Краматорске, через которые с марта по октябрь прошлого года прошли 33 пленных. Более половины из них рассказали, что их избивали, в том числе били током.

Ранее Международный комитет Красного Креста сообщил, что посетил российских пленных, захваченных в Курской области.