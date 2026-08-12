12 августа 2026 16:08 Освобождение Щербаковки. Как взятие одного села поставило под удар логистику ВСУ Военный эксперт Никулин: наступление в Харьковской области развивается успешно Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Освобождение населенного пункта Щербаковка в Харьковской области, о котором Минобороны официально сообщило 11 августа, стало не просто рядовым эпизодом в зоне спецоперации. Этот успех группировки войск «Север» открывает путь к ключевому логистическому узлу противника — Казачьей Лопани. Что стоит за этим продвижением и как оно меняет ситуацию на фронте, разбирался 360.ru.

Что меняет освобождение Щербаковки Взятие Щербаковки — не просто очередная точка на карте, а важный этап. Этот населенный пункт расположен на стратегическом направлении, где группа войск «Север» последовательно выдавливает противника дальше от российских границ. Освобождение села создает плацдарм для дальнейшего продвижения к Казачьей Лопани — крупному логистическому центру ВСУ в Харьковской области. Однако, как подчеркнул в беседе с 360.ru военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, этот успех — только часть общей позитивной для российской стороны тенденции.

Нельзя сказать, что освободили один населенный пункт — и это поменяло баланс сил. Баланс сил давно определен, он давно в нашу пользу, Россия продолжает наступать. Потому что мы имеем преимущество боевое, техническое, людское и профессиональное. Виктор Литовкин

Литовкин отметил, что успех на фронте обеспечивается комплексом факторов, а не отдельными эпизодами.

Фото: РИА «Новости»

«Надо понимать, что баланс сил на линии соприкосновения обеспечен не только мужеством, стойкостью и мастерством наших воинов, но и ударами наших "Гераней", "Искандеров", "Цирконов" и других боевых снарядов по тылам Украины, по их логистическим путям, по одесским, черноморским портам. Потому что мы отрезаем Украину и украинскую армию от резервов, от путей их поставок на фронт», — пояснил собеседник 360.ru. Военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин также подтвердил, что наступление носит системный характер.

Группировка "Север" продолжает наступление в Харьковской области, оттесняя противника от нашей границы, от Курской области. И поэтому, конечно, это важное направление, тем более что наши войска наступают на Казачью Лопань. Можно сказать, что наступление в Харьковской области развивается успешно. Игорь Никулин

Логистика ВСУ под угрозой Одно из главных последствий освобождения Щербаковки — это серьезное ухудшение логистической ситуации для украинских войск. Если российские войска возьмут под контроль Казачью Лопань, это может обрушить всю систему снабжения ВСУ на Харьковском направлении.

Фото: РИА «Новости»

Никулин прямо обозначил перспективу полного оперативного окружения войсковых соединений противника. «В первую очередь мы перерезаем последние логистические маршруты. И конечно, группировка ВСУ может оказаться в оперативном котле в настоящий момент. Создается очередной котел», — сказал собеседник 360.ru. Литовкин напомнил, что удары по тыловым объектам уже давно ведутся системно.

Когда мы отрезаем их, фронт не получает необходимых материальных средств для ведения боевых действий. Нет боеприпасов, не хватает боевой техники, не хватает горюче-смазочных материалов. То есть техника стоит на месте, не может двигаться.

По словам военного эксперта, единственное, на что сейчас могут рассчитывать украинские боевики, — это беспилотники, но и они не способны изменить ситуацию кардинально. «Упор на беспилотники, который они делают существенно затрудняет наше продвижение вперед, но не является решающим», — указал полковник в отставке. Чего ждать дальше в зоне спецоперации Освобождение Щербаковки — только этап на пути к более масштабным целям. Эксперты сходятся во мнении, что российские войска продолжат наступление на нескольких направлениях.

Фото: РИА «Новости»

По словам Литовкина, дальше ожидается наступление на всех остальных направлениях. «В первую очередь освобождение Донецкой Народной Республики, Краматорской агломерации и так далее. А то, что взяли Щербаковку, — это только эпизод, завтра возьмем еще что-то. Все это лишь подтверждает главную тенденцию», — заявил собеседник 360.ru. Никулин предположил, что уже в начале осени российским бойцам удастся достичь полного освобождения ДНР.

Я думаю, что в сентябре-октябре мы должны полностью освободить территорию Донецкой Народной Республики. Или отодвигать противника все дальше и дальше в Харьковской, Сумской, Запорожской областях.