Марочко назвал взятие Щербаковки тактическим успехом ВС России

Взятие Щербаковки стало тактическим успехом российской группировки в Харьковской области. Этот населенный пункт необходим для прикрытия и дальнейшего продвижения, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его оценкам, освобождение Щербаковки имеет как тактическое, так и стратегическое значение. Эта операция стала частью «прикрытия тылов» российской группировки, наступающей на окраинах Казачьей Лопани.

«Зачистка серой зоны, в которую входила и Щербаковка, — это как раз тактика по прикрытию тылов наших авангардных подразделений, которые действуют на данном направлении», — сказал Марочко.

Об освобождении Щербаковки Минобороны объявило 11 августа. Вооруженные силы России заняли также Новое Поле в Запорожской области.