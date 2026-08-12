С начала августа подразделения БПС 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили более 15 средств связи ВСУ на Харьковском направлении — в том числе станции Starlink. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир подразделения с позывным Сват.

«С начала августа операторами было уничтожено более 15 единиц специальной техники ВСУ, обеспечивающей связь между подразделениями. Среди пораженных целей есть и системы Starlink и старые системы связи», — сказал он.

Военный отметил, что ликвидация средств связи противника — одна из главных задач для наступления ВС России под Харьковом.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие Щербаковки стало тактическим успехом российской группировки в Харьковской области. Эта операция — часть «прикрытия тылов» военных ВС России, наступающих на окраинах Казачьей Лопани.