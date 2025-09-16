Сегодня 04:48 Остались дни? Хитрость Белоусова привела Украину к катастрофе: оборона в руинах «Военная хроника»: войска России прошли через укрепрайоны ВСУ 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Спецоперация

Военные

ВСУ

Украина

Армия

Угледар

Запорожье

Способный повлиять на всю спецоперацию критический перелом произошел на Южно-Донецком участке линии боевого соприкосновения. Источники «Военной хроники» утверждают, что тактический ход позволил российским войскам вскрыть главную артерию ВСУ. Как хитрость Белоусова привела к краху украинской обороны, что пытается предпринять Украина и насколько действия армии России приблизили финал СВО — в материале 360.ru.

Масштаб прорыва По данным аналитиков «Военной хроники», основной укрепленный пояс противника в этом районе уже преодолен. Теперь войска России двигаются к Западу, притом наращивая темп. От исходных позиций в районе Угледара российские подразделения продвинулись более чем на 60 километров. После Великой Новоселки удалось пройти на 30 километров, что вскрыло очередной укрепленный пояс ВСУ. Такой сценарий подчеркивает уязвимость ранее считавшихся неприступными позиций, где теперь наблюдается последовательное вытеснение украинских сил. Спешно отступившим войскам Украины пришлось в авральном режиме пытаться окопаться на новых рубежах. Для этого им не хватает людей, вскрылись и проблемы в материальном обеспечении.

Фото: mod_russia/Twitter.com / www.globallookpress.com

Тактика удава Военкоры считают, что на данном этапе командование российских сил сделало ставку на планомерное развертывание. Приоритет отдали ритмичным штурмам. Опорные пункты берутся не сразу все, наскоком — вместо этого каждый из них сначала изолируют, отрезают от логистики. Спустя несколько дней такой осады войска Украины предпочитают сложить оружие. Взятые под контроль укрепленные районы постепенно трансформируются в стратегически важный чистый плацдарм. Здесь войска России консолидируются, наращивают усилия и делают очередной рывок. Бронированная полоса российской армии неуклонно продвигается к крупным городам. Куда двинется армия России Публицисты из «Военной хроники» предположили, что текущие темы действий армии России открывают ей выход на оперативный простор. В перспективе командование может бросить разные группировки на достижение важных целей. Некоторые пойдут к Запорожью. Это полностью закроет линии снабжения ВСУ в этом регионе, что позволит парализовать действия Украины.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Вторым направлением, как считают военкоры, командование российских войск может выбрать Павлоград. Опасность для украинской стороны здесь почти такая же — без доступа к логистике удерживать укрепленные пункты будет просто нечем. Заметно прибавить темпа россиянам поможет слом обороны Украины в районе Орехова. При успешной реализации такого сценария армия России сможет маневрировать намного свободнее, загоняя украинские войска в неудобные районы и последовательно изолируя небольшие отряды ВСУ. Что предпримет Белоусов Аналитики предполагают, что в ближайшее время усилия группировок войск России сосредоточатся на расширении завоеванных плацдармов и фиксации новых границ своей зоны ответственности. Армии Украины не позволят выйти на стабилизацию линии соприкосновения. Тактика российского командования, по мнению военкоров, заключается в постоянном давлении. При таких действиях отрядам ВСУ приходится постоянно смещаться в попытках наладить оборону при жесткой нехватке ресурсов.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Уже сейчас, по данным военкоров, российские силы начали методично уничтожать логистику войск Украины на глубине до 80 километров. Дроны взяли под контроль главные трассы, по которым ВСУ получали боеприпасы. Украинская пресса также жаловалась на действия российских сил в районе Ямполя. По версии СМИ, ВСУ пришлось стягивать сюда элитные подразделения. Освобождение самого Ямполя откроет путь к населенному пункту Диброва. ВСУ побегут до Днепра? Авторы «Военной хроники» считают, что сейчас наиболее вероятно наращивание ударов сразу на нескольких осях. Одной из них может стать Запорожье. Здесь войска России получат возможность грозить всему тылу украинских подразделений. Сопоставимое значение имеет вектор на Павлоград. Продвижение российских сил к этому узлу подрывает контроль Украины над снабжением восточного крыла линии соприкосновения. Поддержать окопавшиеся тут отряды ВСУ будет уже некому, все пути к резервам окажутся отрезаны. И уже после этого армия России сможет двинутся глубже в Днепропетровскую область. Здесь украинским солдатам придется признать очевидное и сдавать всю территорию вплоть до самого Днепра. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили латиноамериканских наемников на границу ДНР.