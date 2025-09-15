Украинские войска перебросили половину батальона, состоящую из латиноамериканских наемников на границу Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом заявил военнопленный 203-го батальона 108-й отдельной бригады теробороны Украины Алексей Петраков в беседе с ТАСС .

Он отметил, что наемники расценивают отношение к ним как к «расходному материалу».

«Наш батальон прикомандирован к 110-й бригаде территориальной обороны. У нас в батальоне половина — латиноамериканцы. На линии фронта мы недавно», — сказал солдат.

Ранее стало известно, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников служат в рядах ВСУ.

Журналисты изучили порталы по вербовке иностранцев. Из них следует, что в конфликте участвует батальон имени Симона Боливара, португалоязычной роты «Змей», подразделения «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также батальон Tormenta Hispana.