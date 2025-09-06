Осень будет жестокой. «Одесский коридор» прорубят до конца года?

На недавнем брифинге Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил на фоне карты, на которой Одесская и Николаевская области были обозначены как территория России. Граница с Украиной при этом была проведена на карте по Винницкой и Кировоградской областям. Военные эксперты убеждены: карта может оказаться пророческой, а как будут развиваться события, покажет первая декада сентября.

Зачем Одесса России Военный эксперт Михаил Онуфриенко подчеркивает: карта на брифинге Герасимова отражает логику текущего конфликта.

«Если рассуждать абсолютно прагматически, то все Причерноморье нам нужно для того, чтобы лучше контролировать — практически полностью и наравне с турками — Черное море», — пояснил он в беседе с News.ru.

России это необходимо для того, чтобы получить сухопутный выход в Приднестровье, без которого у нашей военной группировки там и, соответственно, крупнейших в Европе складов боеприпасов будут огромные проблемы. Михаил Онуфриенко

Онуфриенко напомнил, что пока у России нет ни воздушного, ни морского, ни сухопутного выхода в Приднестровье, а фактически прорумынская политика Молдавии сводится к аннексии Приднестровья. «Поэтому да, нам нужна Одесса и Николаев с точки зрения насущных интересов России», — подчеркнул эксперт. По словам специалиста, у ВС РФ есть еще один выход к Одессе, не связанный с морем: российские войска теоретически могут высадить воздушный десант в район этого города.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«На сегодняшний день, правда, считается, что воздушные десанты, тем более массированные, неэффективны, но, с моей точки зрения, это заблуждения. И массированный воздушный десант за пределами, условно говоря, 50-километровой зоны от Одессы — это возможно и реально», — пояснил Онуфриенко.

Там есть целый ряд технических особенностей, которые вполне разрешимы теми силами и средствами, какие есть в настоящее время на вооружении российской армии. Михаил Онуфриенко

Как карту Герасимова прокомментировали в Госдуме Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя карту на брифинге Герасимова, допустил, что Россия вполне может обрасти другими регионами. Других выходов нет, так как допустить, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на страну — нельзя. «Пока ничего не включено и пока референдум не пройден — говорить об этом не о чем. Но если украинское руководство будет дальше продолжать вести такую же политику, если Европа будет подстрекать их к войне, снабжать оружием, собственно, воюя самими украинцами, зашвыривая их на тот свет, — тогда дальше так все и будет», — заявил депутат в комментарии Lenta.ru.

Фото: РИА «Новости»

Все покажет первая декада сентября По оценке военного эксперта Владимира Попова, сейчас для ВСУ образуется сразу три «горящих» направления. И руководство украинской армии стоит перед большим вопросом, как распределить свой резерв, чтобы не допустить прорыва. Куда будут бросать резервы, зависит от стратегии Генштаба Украины и главкома ВСУ Сырского, добавил он в комментарии MK.RU. Но факт остается фактом — задержать продвижение ВС РФ сразу на всех основных направлениях сил и средств у вэсэушников нет. Но на нескольких направлениях они могут сконцентрировать внимание и, может быть, даже замедлить его. «В любом случае первая декада сентября покажет, как будут развиваться события. Наши же бойцы настроены очень серьезно: потенциал есть, поставка боеприпасов организована. Есть ощущение, что осень будет жестокой. Не забывайте, что мы еще и юг „обрабатываем“ — нам Одесса нужна, нам нужно вырубить „одесский коридор“. И хорошо бы дорубить его до конца этого года», — заключил он.