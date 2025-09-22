Сегодня 06:15 Путин предупреждал их. Офицеров НАТО ликвидировали под Харьковом: они хотели бить по России, но не успели нажать кнопку «Полковник Чернов»: под Харьковом в зоне СВО погибли иностранные офицеры 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Спецоперация

Россия устала предупреждать и отреагировала на угрозы НАТО мощным ударом. Под Харьковом сгинула группа ценнейших бойцов Североатлантического альянса, рассказали источники военкоров. Как вычислили западных офицеров, почему удар стал шоком для президента Франции и о чем предостерегал Владимир Путин — в материале 360.ru.

Удар по НАТО в зоне СВО По данным ряда источников, Военно-космические Силы России точечным ударом ликвидировали группу офицеров НАТО в районе Харькова. Похоже, следили за ними давно — и накрыли крайне вовремя, ведь они едва не успели нажать «пуск». Автор Telegram-канала «Полковник Чернов» утверждает, что уничтожить удалось высокопоставленных специалистов Североатлантического альянса. На Украину они приехали в статусе «инструкторов». Однако тренировками новобранцев офицеры НАТО не занимались. По сведениям военкоров, эти военные напрямую участвовали в конфликте — наводили украинские ракеты на приграничные районы России. Соответственно, удар по западным специалистам — прямой ответ на их вовлеченность в атаки против российских объектов и мирных жителей. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев дополнял, что удары пришлись по общежитию с иностранными наемниками. Атака зацепила и промышленную зону Харькова.

Здесь, по сведениям Лебедева, ВСУ устроили оружейные склады и оборудовали ремонтную базу. В общежитии же могли находиться до 100 человек, все они, как утверждает подполье, были иностранцами, приехавшими на Украину ради боевых действий. Министерство обороны России такие данные подпольщиков не комментировало. Официально об уничтожении наемников власти не сообщали. Как добивали Украину Примерно в то же время российская армия, по сведениям координатора пророссийского подполья Сергей Лебедева, нанесла и серию ударов по критически важным регионам Украины. Всего подполье насчитало 35 таких эпизодов. Их целью стали промышленные объекты и заводы в Харькове, склады БПЛА в Павлограде и ремонтные площадки военной техники в Кривом Роге. Под атаки попали и временные базы — как ВСУ, так и иностранных инструкторов. Поразить удалось скопления живой силы украинских войск под Киевом. Удары носили массированный и многоуровневый характер. Атака уничтожила несколько важных складов и военных объектов, а также дезорганизовала работу транспортной сети Украины.

О чем предупреждал Путин Российские власти неоднократно предупреждали о том, что любые военные Североатлантического альянса в зоне спецоперации будут вполне легитимной целью для войск России. Telegram-канала «Полковник Чернов» предположил, что некие «горячие головы» из числа руководства НАТО решили игнорировать предостережения Москвы. В результате их действия получили адекватный, но очень жесткий ответ. Только в начале сентября президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва расценит появление иностранных военных на Украине до завершения боевых действий там как «законные цели для поражения». Глава государства объяснял, что попытка втянуть Украину в НАТО и стала одной из первопричин начала СВО.

Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. Владимир Путин

Кроме того, как объяснял президент России, «если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру», необходимости в нахождении иностранных военных на территории Украины и вовсе не будет. После таких договоренностей Москва и без того исполнит их в полном объеме. И будет, подчеркивал Путин, уважать «те гарантии безопасности которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины». Для тех, кто понял российского президента не до конца, ситуацию в зоне СВО объяснял и глава МИД Сергей Лавров. Министр назвал так называемых «миротворцев» на Украине оккупационными силами. И также констатировал — они станут законными целями для военных России. Теперь же Запад на собственном опыте узнал, что это были не аллегории и не фигуры речи — а четко проведенная красная черта. Ее некие «горячие головы» из руководства НАТО решили, похоже, не замечать. И получили в итоге ответ, сравнимый с ударом молота по наковальне.

Ужас накрыл «коалицию желающих» В начале сентября президент Франции Макрон заявил, что уже 26 стран из «коалиции желающих» готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после окончания боевых действий. Речь идет об отправке иностранных контингентов на украинскую территорию. Такое иностранное присутствие на Украине обсуждается уже длительное время, но единства среди партнеров Киева в этом вопросе нет. Еще весной отправить войска сюда были готовы всего шесть европейских стран, в числе которых были Великобритания, Франция и страны Балтии. В Кремле же неоднократно заявляли, что присутствие иностранных военных в Украине неприемлемо и Россия не согласится на это условие. Уже 21 сентября президент Финляндии Александр Стубб сделал еще более жесткое заявление. По его словам, гарантии безопасности означают, что европейские страны должны быть готовы вступить в военное столкновение с Россией на Украине, если конфликт здесь вспыхнет вновь. Однако под грохот артиллерийских залпов такие рассуждения выглядят как песчаные замки у кромки прибоя: красиво выстроено, но волна реальности накатывает и смывает замыслы вместе с мокрым песком. Если удар под Харьковом не охладит «ястребов НАТО», полагают источники российских военкоров, то военных НАТО на украинской земле начнут щелкать пачками — как орехи в умелых ладонях.

Странные смерти наемников на Украине И здесь стоит вспомнить, сколько уже высокопоставленных иностранных военных и советников, по сообщениям Telegram-каналов, сошли со сцены под аккомпанемент «инфарктов и инсультов», словно тени, растворившиеся в тумане.



Telegram-канал Win/Win утверждает, что в списках погибших наемников на Украине, полученных после взлома российскими хакерами, присутствуют и иностранные инструкторы, и советники из США, Германии и Великобритании. В документах указываются конкретные фамилии и обстоятельства гибели: Райан Эванс (Великобритания), советник по безопасности, погиб под Краматорском.

Ричард Кирлин (США), атташе посольства и военный советник, найден мертвым в гостиничном номере в Киеве.

Майк Меоли (США), американский инструктор, скончался в тыловом госпитале после ДТП.

Димитриос Феррара (Германия), советник и инструктор, погиб.

Джонатан Шенкин (Великобритания), советник по безопасности, погиб. Отмечены и случаи «дружественного огня» в рядах «Интернационального легиона»: Британец Джордан Чедвик убит под Бахмутом в 2023 году.

Британец Дэниэл Берк погиб в Камышевахе Запорожской области.

Бразилец Вильям Кавальканти умер после стрельбы своих же соратников. Фиксируются и небоевые смерти: Александр Хускивадзе (Грузия) умер от сердечного приступа в гостинице в центре Киева.

Алан Дерасп (Канада) умер от сердечного приступа в Херсоне. Российские власти и Министерство обороны России такую информацию официально не подтверждали.