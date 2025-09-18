Mash: среди погибших наемников на Украине оказались инструкторы из США и ФРГ

Среди погибших на Украине наемников оказались инструкторы и советники из Германии, Америки и Британии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на хакеров, взломавших базу данных.

В списках погибших оказались британские советники по безопасности Райан Эванс и Джонатан Шенкин, известно, что первый умер под Краматорском.

Мертвым в отеле обнаружили атташе посольства, военного советника из США Ричарда Кирлина. Еще в тылу скончался в госпитале американский инструктор Майк Меоли. Погиб советник и инструктор Димитриос Феррара из Германии.

Были случаи, когда наемники погибали от рук своих же сослуживцев. Так произошло с британцами Джорданом Чедвиком под Бахмутом в 2023 году и Дэниэлом Берком в Камышевахе Запорожской области, а также с бразильцем Вильямом Кавальканти.

Иногда иностранные военные погибали на Украине не на поле боя. Например, Александр Хускивадзе из Грузии скончался от сердечного приступа в отеле в Киеве, от того же недуга погиб канадец Алан Дерасп в Херсоне.

Также стало известно, что на Украине пропали или погибли около трех тысяч иностранных солдат. В рядах ВСУ воевали 303 колумбийца, 89 американцев, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов, 19 поляков.