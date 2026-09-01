Четыре километра до Славянска. Когда падет последний рубеж обороны противника в Донбассе?

До Славянска — четыре километра, противник направил на Славянско-Краматорское направление усиление в виде двух одиозных неонацистов.Что это значит для российской армии, и какие предстоит преодолеть трудности — в стриме 360.ru рассказал ветеран боевых действий, участник СВО Константин Луговой с позывным Констебль.

Две «звезды» и случайный «Искандер» По словам собеседника ведущей Регины Понамаревой, президент Украины Владимир Зеленский «реанимировал» и ввел в игру двух террористов, нацистов из полка «Азов»* Андрея Билецкого** и Дениса Прокопенко. Он назначил их командующими новых группировок в Донбассе. Луговой назвал их одиозными фигурами и поделился мнением, для чего главе киевского режима понадобилось выводить их на военно-политическую арену. «Эта история про то, чтобы продать эту историю внутренней аудитории», — отметил Луговой. Он подчеркнул, что рано или поздно российские войска возьмут под контроль Славянск, но в процессе боевых действий по пункту управления, где будут находиться Билецкий** и Прокопенко, может «случайно» прилететь «Искандер». «И так вот „потужный пан“ убьет двух зайцев. С одной стороны, как бы продлит огонь, с другой стороны, две фигуры уйдут с политического небосклона», — заявил Констебль.

Фото: РИА «Новости»

Луговой отметил, что это не первые военно-политические фигуры, популярные в стране, которые тем или иным образом убираются с доски. Но есть и другая цель, уверен экс-штурмовик. «Не зря эти две одиозные фигуры туда привели, потому что это как на концерт. Ты привозишь звезду, и на этот концерт набиваются полные стадионы. И там по такому же принципу работают», — отметил Констебль. По его мнению, на этих «звезд» в Славянско-Краматорскую агломерацию будут привлекать «захисников». В итоге все они попадут в котел. Большой котел и «невероятные» дзоты Собеседник 360.ru отметил образование котла вокруг Славянско-Краматорской агломерации — российские войска давят на нее со стороны Добропольского направления, перерезая логистику. Пути поставок перекрывают также с Харьковского направления. Образовывается большой котел, который уже можно увидеть на онлайн-картах движения войск. По поводу бетонных укреплений, которые якобы заново построили в Донбассе, Луговой отметил, что ранее про подобные «сюрпризы» говорили в Артемовске, Авдеевке и Покровске. «Никто их не видел. А сказки можно всякие разные рассказывать», — отметил Констебль.

Фото: РИА «Новости»

Он предположил, что на «той стороне» есть свои «сказочники», которые докладывают «наверх» то, что там хотят слышать. Луговой посоветовал не переоценивать противника, но и не недооценивать его. «Противник обороняется ответственно, ожесточенно. И недооценивать, и переоценивать тоже не будем. <… > Я считаю, что история про бетонные дзоты — это больше переоценка противника. Нужно объективно оценивать, по крайней мере, все вот эти фортеции, которые заявлялись, они, в принципе, все пали», — резюмировал бывший военный.