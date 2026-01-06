Неужто проглотим? Путина шокировала наглость Киева: по Украине пришлось принять тяжелое решение

Западные элиты в обстановке строгой секретности готовят документ, который может навсегда изменить расклад сил в Восточной Европе. Внезапный финт США обнадежил уже потерявшую все силы Украину — но почему же решение президента США Дональда Трампа вызвало не только панику в НАТО, но и настоящий шок в Киеве?

Гарантия опасности России Лидеры европейских стран и официальные лица из Вашингтона намерены в кратчайшие сроки финализировать соглашение о гарантиях безопасности, которое прямо допускает присутствие американского военного контингента на украинской земле после завершения боевых действий. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Bloomberg. За закрытыми дверями в Париже в этот вторник разворачивается масштабная дипломатическая игра, целью которой является создание прочного механизма сдерживания, способного гарантировать долговечность любого мирного соглашения. Главной интригой встречи остается вопрос о том, какую именно роль сыграет «американский сапог» в этой новой архитектуре безопасности, поскольку союзники Киева всерьез обсуждают размещение сухопутных сил США в качестве гарантии от повторного начала конфликта. Переговоры в столице Франции, организованные президентом Эммануэлем Макроном, стали кульминацией серии консультаций между советниками по национальной безопасности, проходивших в течение последнего месяца.

Фото: РИА «Новости»

Наглый привет из США Особую значимость мероприятию придает присутствие доверенных лиц президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В обсуждении также принимают участие британский премьер Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и высокопоставленный американский генерал Алексус Гринкевич, командующий силами США в Европе и ключевая фигура в военном планировании альянса. На данный момент архитектура присутствия западных сил остается предметом острой дискуссии. Европейские страны рассматривают возможность создания многонациональных «сил сдерживания», при этом предполагается, что украинская армия возьмет на себя основную нагрузку по обороне непосредственно на линии соприкосновения. В то же время Соединенные Штаты якобы выразили готовность взять на себя функции тотального мониторинга за соблюдением режима тишины. Для этого Вашингтон планирует задействовать весь арсенал своих разведывательных возможностей, включая орбитальную спутниковую группировку и беспилотную авиацию, чтобы мгновенно фиксировать любые нарушения потенциальных договоренностей. Где разместятся американские военные, пока не ясно. Некоторые европейские страны уже также согласились использовать свои контингенты на территории Украины.

Фото: РИА «Новости»

Хотят поставить Путина перед фактом Представители европейских правительств крайне позитивно оценивают последние контакты с американскими коллегами. Один из дипломатов охарактеризовал предложение Вашингтона по предоставлению разведданных и живой силы как фактор, полностью меняющий правила игры на геополитической арене. Другой чиновник отметил, что нынешние инициативы США стали максимально близки к так называемой американской страховке, которой европейские страны добивались от Вашингтона на протяжении всего последнего года. Однако реализация этого масштабного плана сталкивается с серьезными препятствиями, главным из которых остается позиция Кремля. Редакция Bloomberg отмечает, что Владимир Путин вряд ли согласится на присутствие западных войск у российских границ. Источники агентства рассказали, что партнеры Киева планируют начать диалог с российской стороной по этому вопросу только после того, как достигнут окончательного консенсуса между собой и Вашингтоном. Газета Die Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах 31 декабря писала, что Франция и Великобритания в любом случае готовы отправить свои войска на Украину. По данным издания, эти страны пойдут на такой шаг даже без разрешения ООН или Евросоюза.