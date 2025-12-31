Европа разработала план по отправке на Украину миротворцев

Welt: европейские страны договорились об отправке до 15 тысяч военных на Украину

Группировки миротворцев численностью от 10 до 15 тысяч человек подготовили к отправке на Украину европейские страны в случае наступления перемирия. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщила газета Welt .

Собеседники издания пояснили, что план по обеспечению прекращения огня предусматривает развертывание группировки войск в первые шесть месяцев после прекращения боев. Основными авторами инициативы назвали военных экспертов из британских и французских вооруженных сил.

По данным газеты, отправка миротворцев войдет в так называемые «надежные гарантии безопасности. При этом и Великобритания, и Франция готовы участвовать в мониторинге режима прекращения огня на Украине без мандата ООН или Евросоюза.

Также разработанный план предусматривает участие Турции, которая возьмет на себя отслеживание прекращения боев в акватории Черного моря. Граничащие с Украиной европейские страны возьмут ответственность за мониторинг воздушного пространства.

На минувшей неделе лидер фракции в парламенте ЕС «Европейская народная партия Манфред Вебер заявил, что группы миротворцев необходимо отправить на Украину под флагом Евросоюза. Он пояснил, что президент США Дональд Трамп отказался отправить своих военных в случае перемирия, поэтому наблюдение за безопасностью обеспечит европейский контингент.