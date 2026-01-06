Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять лидера страны Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины во вторник в Париже. Об этом сообщил телеканал TF1 .

«Стороны обсудят единое видение параметров предполагаемого прекращения огня, реакцию на его возможные нарушения и возможность развертывания многонациональных сил для подстраховки Украины», — указано в сообщении.

По данным канала, стороны обсудят параметры возможного прекращения огня, реакцию на его возможные нарушения и создание многонациональных сил для поддержки Украины. Что касается переброски войск, советник Макрона заявил: «Будет объявлено только то, что допускает военная тайна».

Представители США впервые лично примут участие во встрече «коалиции желающих», созданной в 2025 году по инициативе Парижа и Лондона. На встрече также будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Россия обладает всеми ресурсами для победы, тогда как у Украины они отсутствуют. Он перечислил такие необходимые условия, как людские резервы, производственные мощности и поддержку населения.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к двум вариантам развития конфликта говорит о панической атаке.