Российские войска сохранили наступление почти на всех участках фронта в зоне спецоперации. Реализация плана по окружению Великой Новоселки продолжается. Серьезные бои идут в Часовом Яре и Торецке. За неделю на Кураховском направлении ВСУ потеряли надежду на удержание обороны. Об этом, а также о планах президента США Джо Байдена по новой военной помощи Украине в эфире 360.ru рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Помощь безумного Байдена

В советском фильме о Шерлоке Холмсе есть такой персонаж — полоумный Френкленд. Через 43 года после того, как лента вышла на экраны, похожий полоумный правит Соединенными Штатами и обещает киевской хунте помочь деньгами и оружием до 20 января, когда в Белом доме его сменит Дональд Трамп. Суммы озвучены огромные: 24 миллиарда долларов по линии Пентагона и 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

Вряд ли он успеет это сделать, но тренд на продолжение войны до последнего украинца на лицо. Тем более, что правая рука Байдена — госсекретарь Блинкен — открыто требует от Киева снизить призывной возраст и отправлять на убой, начиная с 18 лет.

Именно к этому все и идет, невзирая на разные фантазии различных говорящих голов на Западе, да и не только на Западе, о скором замирении. Впрочем, одно другому не мешает. Просто даст передышку вооруженным силам хунты, у которых сейчас беглых дезертиров больше, чем погибших в боях. Но, возвращаясь к началу, хотелось бы напомнить, что поставки американского оружия киевской хунте начались, когда Трамп был президентом. Поэтому не стоит строить иллюзий

Фото: Телеканал «360»

Боевикам Великой Новоселке перерезали снабжение

Неудивительно, что за последние месяцы, когда ВС России освободили почти 1000 квадратных километров, вояки хунты могут похвастать лишь тем, что сумели выбить наших с плацдарма севернее Купянска у Двуречной и на окраины поселка Новый Комар, что севернее Великой Новоселки.

Впрочем, это не позволило обеспечить снабжение Великой Новоселки с севера — трассы по-прежнему перерезаны. Мало того, в самой Великой Новоселке идут бои, а южнее наши освободили Благодатное, что вплотную примыкает к последнему укрепрайону на этом участке фронта.

Фото: РИА «Новости»

Продвижение в Часовом Яре

По остальному фронту противник тоже отступает. В Часов-Ярском укрепрайоне идут бои за главный корпус огнеупорного комбината. От трети до половины территории этого, по сути, основного опорника, в Часовом Яре наши уже отбили.

Идет продвижение широким фронтом южнее города, ранее как и севернее, на запад от Калиново, причем противник это подтверждает. Хотя впереди еще не одна неделя упорных боев за Часов Яр, результат здесь предрешен.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ приготовились к отступлению из Торецка

Аналогично развиваются бои и в Торецке. Наши добивают вояк хунты на терриконах и в самой шахте «Центральная». Городские чаты сегодня сообщили, что противник подорвал центральный ствол шахты — это обычная тактика боевиков при отступлении.

Бои за терриконы лишили ВСУ поддержки с высот, и наши стали продвигаться значительно быстрее в центральные части города. Вояки хунты сегодня контролируют где-то около четверти городской застройки.

Фото: РИА «Новости»

Падение обороны на Кураховском направлении

На Кураховском направлении резко ухудшилось положение противника на южном фланге. Наступая одновременно от Дальнего и Трудового, наши завязали бои в Успеновке, формируя котел для нескольких сотен вояк противника.

Идут бои за освобождение Константинопольского и Сухих Ялов. А отступая от Старых Тернов, боевики хунты без толку взорвали дамбу.

Наши сейчас находятся [на расстоянии] менее одного километра от трассы, выходящей на Запорожский проспект, а это единственная трасса, по которой снабжается Кураховский гарнизон.

Де факто Генштаб хунты сейчас теряет контроль над ситуацией на этом участке фронта и просто пытается затыкать мясом многочисленные дыры в обороне.

Фото: РИА «Новости»

Покровское направление

На Покровском направлении даже Deep State рисует печальную картину, которая в реальности еще печальнее. В печатных версиях противник признает, что Вооруженные силы России продвинулись значительно на север.

При чем завязали бои уже на окраинах Шевченко — это крупное село, которое единственное в округе; опираясь на него, можно двигаться дальше на запад, окружая Покровск.

Мало того, противник признает наше продвижение по всей линии: к Новотроицкому, Даченскому и Сухому Яру. Перерезана трасса 05−15, по которой до сих пор шло снабжение Торецка с юга. Ну и на остальных участках фронта, включая Курский, у наших тоже есть успехи, пусть и не столь масштабные, как упомянутые здесь.