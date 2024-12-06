Наступление в Часовом Яре и бои на терриконах Торецка. Что происходит в зоне СВО
Военный эксперт Онуфриенко: оборона ВСУ на Кураховском направлении рухнула
Российские войска сохранили наступление почти на всех участках фронта в зоне спецоперации. Реализация плана по окружению Великой Новоселки продолжается. Серьезные бои идут в Часовом Яре и Торецке. За неделю на Кураховском направлении ВСУ потеряли надежду на удержание обороны. Об этом, а также о планах президента США Джо Байдена по новой военной помощи Украине в эфире 360.ru рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Далее — его прямая речь.
Помощь безумного Байдена
В советском фильме о Шерлоке Холмсе есть такой персонаж — полоумный Френкленд. Через 43 года после того, как лента вышла на экраны, похожий полоумный правит Соединенными Штатами и обещает киевской хунте помочь деньгами и оружием до 20 января, когда в Белом доме его сменит Дональд Трамп.
Суммы озвучены огромные: 24 миллиарда долларов по линии Пентагона и 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
Вряд ли он успеет это сделать, но тренд на продолжение войны до последнего украинца на лицо. Тем более, что правая рука Байдена — госсекретарь Блинкен — открыто требует от Киева снизить призывной возраст и отправлять на убой, начиная с 18 лет.
Именно к этому все и идет, невзирая на разные фантазии различных говорящих голов на Западе, да и не только на Западе, о скором замирении.
Впрочем, одно другому не мешает. Просто даст передышку вооруженным силам хунты, у которых сейчас беглых дезертиров больше, чем погибших в боях.
Но, возвращаясь к началу, хотелось бы напомнить, что поставки американского оружия киевской хунте начались, когда Трамп был президентом. Поэтому не стоит строить иллюзий
Боевикам Великой Новоселке перерезали снабжение
Неудивительно, что за последние месяцы, когда ВС России освободили почти 1000 квадратных километров, вояки хунты могут похвастать лишь тем, что сумели выбить наших с плацдарма севернее Купянска у Двуречной и на окраины поселка Новый Комар, что севернее Великой Новоселки.
Впрочем, это не позволило обеспечить снабжение Великой Новоселки с севера — трассы по-прежнему перерезаны. Мало того, в самой Великой Новоселке идут бои, а южнее наши освободили Благодатное, что вплотную примыкает к последнему укрепрайону на этом участке фронта.
Продвижение в Часовом Яре
По остальному фронту противник тоже отступает. В Часов-Ярском укрепрайоне идут бои за главный корпус огнеупорного комбината. От трети до половины территории этого, по сути, основного опорника, в Часовом Яре наши уже отбили.
Идет продвижение широким фронтом южнее города, ранее как и севернее, на запад от Калиново, причем противник это подтверждает. Хотя впереди еще не одна неделя упорных боев за Часов Яр, результат здесь предрешен.
ВСУ приготовились к отступлению из Торецка
Аналогично развиваются бои и в Торецке. Наши добивают вояк хунты на терриконах и в самой шахте «Центральная». Городские чаты сегодня сообщили, что противник подорвал центральный ствол шахты — это обычная тактика боевиков при отступлении.
Бои за терриконы лишили ВСУ поддержки с высот, и наши стали продвигаться значительно быстрее в центральные части города.
Вояки хунты сегодня контролируют где-то около четверти городской застройки.
Падение обороны на Кураховском направлении
На Кураховском направлении резко ухудшилось положение противника на южном фланге. Наступая одновременно от Дальнего и Трудового, наши завязали бои в Успеновке, формируя котел для нескольких сотен вояк противника.
Идут бои за освобождение Константинопольского и Сухих Ялов. А отступая от Старых Тернов, боевики хунты без толку взорвали дамбу.
Наши сейчас находятся [на расстоянии] менее одного километра от трассы, выходящей на Запорожский проспект, а это единственная трасса, по которой снабжается Кураховский гарнизон.
Де факто Генштаб хунты сейчас теряет контроль над ситуацией на этом участке фронта и просто пытается затыкать мясом многочисленные дыры в обороне.
Покровское направление
На Покровском направлении даже Deep State рисует печальную картину, которая в реальности еще печальнее. В печатных версиях противник признает, что Вооруженные силы России продвинулись значительно на север.
При чем завязали бои уже на окраинах Шевченко — это крупное село, которое единственное в округе; опираясь на него, можно двигаться дальше на запад, окружая Покровск.
Мало того, противник признает наше продвижение по всей линии: к Новотроицкому, Даченскому и Сухому Яру. Перерезана трасса 05−15, по которой до сих пор шло снабжение Торецка с юга.
Ну и на остальных участках фронта, включая Курский, у наших тоже есть успехи, пусть и не столь масштабные, как упомянутые здесь.