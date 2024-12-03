США предоставят Украине новый пакет военной помощи

Блинкен: США выделили Украине новый пакет помощи на 725 миллионов долларов

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», — отметили в публикации.

Глава Госдепа также уточнил, что в пакет добавили очередную партию противопехотных мин. Дополнительную помощь предоставили в рамках полномочий президента США по списанию вооружений со складов Пентагона.

По данным издания Politico, действующий президент США Джо Байден попросил американских законодателей выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Предположительно, около 16 миллиардов долларов потратят на поставку оружия и оборудования для ВСУ.