ВСУ готовят «наступление надежды». Киев идет ва-банк

Обстановка на фронте, скажем мягко, складывается далеко не в пользу Украины. Вооруженные силы России практически каждый день продвигаются на несколько километров вперед. За три дня освободили восемь населенных пунктов, включая города Селидово и Горняк. Одновременно с этим в ВСУ чудовищные потери, а дыры в пехотных подразделениях затыкают медиками. Тренд складывается негативный. И, видимо, Киев решил идти ва-банк. Осталась последняя надежда.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» сообщил, ссылаясь на свои источники, что последние совещания на Банковой проходят в «пессимистичных тонах». «Хотя на самих совещаниях все пытаются говорить только о позитиве и докладывают Зеленскому хорошие новости. Но сама атмосфера происходящего плохая. Все понимают, к чему все идет. Вся надежда на готовящиеся „наступление надежды“, которое Зеленский продолжает требовать от Генштаба провести в первой половине ноября. Если и оно сорвется, то для ВСУ все будет кончено», — написал «Легитимный». Эту же информацию подтверждает другой украинский Telegram-канал «Резидент». Дескать, Зеленский предупредил главкома ВСУ Александра Сырского, что он лишится должности, если российская армия выбьет ВСУ из Курской области или займет Покровск на Донецком направлении. Банковая потребовала от главкома вернуть контроль над полевыми командирами, которые оставляют позиции без приказа и отказываются идти штурмовать.

Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Тут же Сырский на фоне огромных потерь украинской армии подписал указ о переводе 20% всех медиков ВСУ в пехоту. Из военных госпиталей забирают как медиков, так и обслуживающий персонал в различные боевые бригады. «Начинают выгребать постоянный тыл. Следуя этой логике, оперативные резервы кончились. Или уже заканчиваются. Взялись за тыловые части. Для нас это хорошо», — отметил Telegram-канал Condottiero.

Наступление ВСУ возможно? Надо понимать, что еще одна наступательная операция ВСУ вполне возможна. Людские резервы у украинцев есть. Они не все еще уничтожены нашими бойцами. Вооружений и боеприпасов от зарубежных хозяев Киеву тоже хватает. Так что, угроза налицо, расслабляться нам не надо. Рано. Такое мнение 360.ru высказал политический аналитик Владимир Соловейчик. — Что, для Зеленского наступление необходимо? — Ему надо показать своим хозяевам из стран НАТО, что украинская армия все еще боеспособна, что деньги в его режим надо вкладывать и впредь, что он еще может пригодиться в антироссийских целях. Отсюда и стремление подтолкнуть украинских воевод к новому наступлению на русскую армию.

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Будут попытки атак на Брянскую или Белгородскую область? — Равно как и на Приазовье, чтобы выйти к Мелитополю и отрезать Крым от связи с Родиной посуху. Очевидно, будут атаковать и сам Крым, и Севастопольскую базу Черноморского флота, и Крымский мост. Вариантов много. — Возможное наступление крайне важно для Киева, а если наши бойцы его сорвут? — То для Зеленского все будет довольно печально. Поэтому он готов бросить в бой все свои резервы в надежде пусть и на временный, локальный успех в пропагандистских целях. — У ВСУ весьма серьезные потери. — Да, как в зарубежной военной технике, так и в личном составе украинских формирований. Нападение на Курскую область добра Украине не принесло. Отсюда — успехи в наступлении российской армии в Донбассе, в том числе в результате падения боевого духа украинцев, снижения в их подразделениях дисциплины, а значит, и частичной (о полной, разумеется, говорить пока рано) потери управляемости.

Но есть и другое мнение. Член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов рассказал 360.ru, что в нынешней ситуации ни о каких значительных контрнаступлениях со стороны ВСУ по плану Зеленского и его генералов говорить не приходится. Причина в том, что враг значительно истощен, морально-психологическое состояние низкое, особенно на фоне провала вторжения в Курскую область. «Еще одно наступление станет смертным приговором для Зеленского и его команды. В любом случае наши войска готовы встретить врага и дать огневой отпор. Мы прекрасно понимаем, что у главных хозяев Украины — американцев — в скором времени выборы президента. И перед хозяевами Киев должен показать какой-то результат. Поэтому, конечно, какая-то попытка наступления возможна. Но мы прекрасно понимаем, что это будут очередные тысячи невинно убитых граждан в „мясном штурме“ генерала Сырского и Зеленского», — добавил Сыртланов. Очевидно, в Киеве прекрасно понимают, что курская авантюра уже обречена. И какое-либо повторение похожего контрнаступа или попытки атаковать «старые» территории России станут провалом для главы их режима.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Максимально громкий и быстрый С другой стороны, действия Запада и выступающей его инструментом Украины исключительно в военном измерении рассматривать нельзя. Противники России по-прежнему видят свои шансы во внутренних проблемах нашей страны и делают ставку на хаос в ней, развал. Поэтому была совершена атака на Курскую область, чтобы одним ударом дискредитировать российское руководство, а также получить в свои руки средство атомного шантажа в виде Курской АЭС. Однако эта попытка завершилась неудачей, и следует ожидать другую. «ВСУ с каждым днем теряют шансы на создание стратегического перевеса над российской армией. Поэтому возможный украинский удар должен быть максимально медийно громким и быстрым по времени. Для создания резонанса могут подойти белорусское и приднестровское направления, где ВСУ способны создать большой перевес в свою пользу. Не исключено, что вновь всплывет тема атаки на Запорожскую АЭС. Зеленский и его западные хозяева вынуждены все время поднимать ставки, нельзя исключать применения самых грязных и безрассудных средств», — объяснил в разговоре с 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Фото: Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty / Global Look Press

Обстановка перед президентскими выборами в США толкает Запад на любые авантюры. Поэтому следует быть крайне внимательными к провокациям. В военном плане Россия обычными вооружениями будет мало чем способна помочь Приднестровью. В этом случае должны быть задействованы политические и дипломатические рычаги давления. На остальных направлениях все будет в руках российской армии.