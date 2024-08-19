Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

События в Курской области продолжают оставаться в топе мировых новостей. Несложно заметить, что украинское руководство дополнительно разжигает эту тему, делая это вполне осознанно. Накануне Зеленский заявил, что основной задачей атаки ВСУ на территорию России было создание в Курской области некоей «буферной зоны».

«Создание буферной зоны на территории агрессора — цель нашей операции в Курской области», — подчеркнул кровавый комик. По его словам, все, что наносит урон российскому государству и армии, экономике, «помогает» не допускать расширения военного конфликта. Вот только чем дальше, тем больше становится понятно: истинной целью украинской «спецоперации» была эскалация конфликта, причем, судя по всему, с ядерным привкусом. Как отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, «украинское руководство может попытаться пойти на массированную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или чему-то еще на Украине)».

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Причина подобных стремлений — страх Зеленского за свою шкуру, ибо для него мир с Россией — это смерть. «Коррупция режима Зеленского настолько велика, что его, вероятно, казнят, если поймают. Глобальная „сила“, выступающая за эскалацию, похоже, хочет третьей мировой войны», — добавил финский эксперт.

Подбадриваемый, как справедливо замечено, определенными силами на Западе, главарь киевского режима решил пойти ва-банк, наплевав на возможные последствия, которые, по мнению многих, могут быть катастрофическими. Как заявил в интервью RT экс-офицер армии США Станислав Крапивник, если ВСУ удастся поразить систему охлаждения Курской АЭС, мы можем получить «новый Чернобыль».

«В случае аварии на атомной станции пострадает большая часть Европы, если туда снесет радиоактивные осадки. Они выпадут над Польшей, Германией, Данией, Скандинавией, а также над Великобританией и Шотландией. Но, судя по всему, руководству всех этих стран на это наплевать», — констатировал бывший военный. Еще одной точкой приложения своих самоубийственных усилий Киев видит Запорожскую АЭС, атаки на которую не прекращаются несколько месяцев подряд. При полном, надо заметить, попустительстве со стороны международных организаций, прежде всего МАГАТЭ.

Фото: Курская АЭС. Concern Rosenergoatom / Global Look Press

Так, по данным УВД Военно-гражданской администрации Харьковской области, полученным в результате допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ, руководство Украины планирует нанести удар по ядерным объектам России с помощью так называемой грязной бомбы, чтобы после привычно обвинить в «самообстреле». В общем, ситуация складывается нешуточная, и на подобный ядерный шантаж со стороны Зеленского пришлось реагировать нашим МИД и Минобороны. Вот только, боюсь, любые попытки достучаться до, похоже, окончательно скатившегося в безумие украинского узурпатора, тщетны. Доносить наши предупреждения, желательно подкрепленные чем-то более весомым, чем «выражение озабоченности», надо до Вашингтона и Лондона, а иначе большой беды не избежать. Очень большой…