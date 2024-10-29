Хрен редьки не Трамп. Нам все равно, кто станет новым хозяином в Белом доме

Похоже, в США большинство экспертов уже фактически смирились с неизбежностью победы Дональда Трампа (судя по рейтингам, успех на выборах у кандидата от Республиканской партии теперь можно только украсть). Потому в местной прессе валом пошли статьи на тему того, какой будет внешняя политика Америки при новом президенте.

Издание The American Conservative назвало ее политикой разрядки (где-то мы это уже слышали), подразумевающей улучшение отношений США с теми странами, которые прежде — да, в общем-то и до сих пор — в официальных бумагах именовались не иначе как враги Америки, дикторские режимы и угроза демократии. Речь, разумеется, идет о Китае, Иране, Северной Корее и России. «Политика Байдена в отношении Китая неоправданно враждебна, в принципе неосуществима и очень опасна. Иран — еще одна стратегическая уязвимость, нетронутая его администрацией. Трампу придется начать с политики разрядки с этими странами», — отметил ТАС. Но в первую очередь, по мнению аналитиков издания, Трампу придется тушить украинский пожар, пока он не перебросился на страны Европы и даже за ее пределы. Ради этого, как пишет уже The Financial Times, понадобится «переосмыслить Минские соглашения», что бы это ни значило.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / Global Look Press

Основную суть грядущего «переосмысления» сообщил один из ключевых советников Трампа, бывший аналитик ЦРУ и сотрудник America First Policy Institute Фред Флейтц. Вот как она звучит: «Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никакой территории, они не отказываются от своих территориальных претензий». Конец цитаты. ОК, примем это пока как данность. Но тут же возникает другой вопрос, шкурный — «где деньги, Зин?». В том смысле, что эту «непокоренную» и «несмирившуюся» Украину кто-кто ведь должен будет, извините, кормить. А с учетом степени разрушения украинской экономики, начавшегося, к слову сказать, задолго до СВО, даже украденных у России 300 миллиардов евро (замороженные ЗВР) Западу надолго не хватит.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / Global Look Press

Тут глубокомысленные советники Трампа предлагают поступить по-ковбойски «элегантно» — повесить заботу о киевском режиме на своих европейских союзников. «За это будет платить Европа», — отрезал один из членов команды будущего президента США. Что сказать по этому поводу? Ох и фантазеры же сидят в Вашингтоне, почище «кремлевского мечтателя» В. И. Ленина будут! Тот все о мировой революции грезил, эти же, наоборот, наделали делов и надеются соскочить, так толком и не понеся никакой ответственности.

Не нужно, полагаю, говорить, куда и как быстро Москва отправит вашингтонских стратегов с таким «мирным планом». И даже тот факт, что Украину в НАТО не возьмут, им не поможет. Тем более что в таком контексте это скорее минус, чем плюс, — рисковать быть вовлеченным в Большую войну с Россией согласно пятому пункту Устава НАТО американцы точно не станут. Следовательно, Зеленский может даже и не мечтать: Украина нужна Западу как таран — и никак иначе.

Но высказанные трамповским советниками предложения выглядят будто застрявшими во времени, опоздавшими где-то лет эдак на 40, когда после развала СССР Россия была слаба и, возможно, была бы готова согласиться на подобные условия. Но сегодня не 1991 год, даже не 1993-й, и это уже не мы, а сами США находятся в откровенно проигрышном положении, продолжая, видимо, по привычке надувать щеки и делать вид, что еще что-то могут. Не могут, поезд ушел. И давно назревшие вопросы ограничения экспансии Штатов будут решаться на других, не американских условиях.

Фото: Вице-президент США и кандидат на выборах Камала Харрис. Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Подводя же итог прочитанному, хочется отметить, что в этом смысле откровенная дура Харрис куда честнее «хитроумного» Трампа: она хотя бы не пытается казаться тем, кем не является. С ней все понятно, и уже по одной этой причине будет куда проще, чем со взбалмошным республиканцем. Впрочем, хрен редки не слаще. Нам действительно все равно, кто у них там в итоге победит, поскольку успехи или неудачи России зависят исключительно от нас самих.