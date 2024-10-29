Хрен редьки не Трамп. Нам все равно, кто станет новым хозяином в Белом доме
Публицист Белов: России все равно, кто станет президентом США, но Харрис проще
Похоже, в США большинство экспертов уже фактически смирились с неизбежностью победы Дональда Трампа (судя по рейтингам, успех на выборах у кандидата от Республиканской партии теперь можно только украсть). Потому в местной прессе валом пошли статьи на тему того, какой будет внешняя политика Америки при новом президенте.
Издание The American Conservative назвало ее политикой разрядки (где-то мы это уже слышали), подразумевающей улучшение отношений США с теми странами, которые прежде — да, в общем-то и до сих пор — в официальных бумагах именовались не иначе как враги Америки, дикторские режимы и угроза демократии. Речь, разумеется, идет о Китае, Иране, Северной Корее и России.
«Политика Байдена в отношении Китая неоправданно враждебна, в принципе неосуществима и очень опасна. Иран — еще одна стратегическая уязвимость, нетронутая его администрацией. Трампу придется начать с политики разрядки с этими странами», — отметил ТАС.
Но в первую очередь, по мнению аналитиков издания, Трампу придется тушить украинский пожар, пока он не перебросился на страны Европы и даже за ее пределы. Ради этого, как пишет уже The Financial Times, понадобится «переосмыслить Минские соглашения», что бы это ни значило.
Основную суть грядущего «переосмысления» сообщил один из ключевых советников Трампа, бывший аналитик ЦРУ и сотрудник America First Policy Institute Фред Флейтц. Вот как она звучит:
«Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никакой территории, они не отказываются от своих территориальных претензий». Конец цитаты.
ОК, примем это пока как данность. Но тут же возникает другой вопрос, шкурный — «где деньги, Зин?». В том смысле, что эту «непокоренную» и «несмирившуюся» Украину кто-кто ведь должен будет, извините, кормить. А с учетом степени разрушения украинской экономики, начавшегося, к слову сказать, задолго до СВО, даже украденных у России 300 миллиардов евро (замороженные ЗВР) Западу надолго не хватит.
Тут глубокомысленные советники Трампа предлагают поступить по-ковбойски «элегантно» — повесить заботу о киевском режиме на своих европейских союзников.
«За это будет платить Европа», — отрезал один из членов команды будущего президента США.
Что сказать по этому поводу? Ох и фантазеры же сидят в Вашингтоне, почище «кремлевского мечтателя» В. И. Ленина будут! Тот все о мировой революции грезил, эти же, наоборот, наделали делов и надеются соскочить, так толком и не понеся никакой ответственности.
Не нужно, полагаю, говорить, куда и как быстро Москва отправит вашингтонских стратегов с таким «мирным планом». И даже тот факт, что Украину в НАТО не возьмут, им не поможет. Тем более что в таком контексте это скорее минус, чем плюс, — рисковать быть вовлеченным в Большую войну с Россией согласно пятому пункту Устава НАТО американцы точно не станут. Следовательно, Зеленский может даже и не мечтать: Украина нужна Западу как таран — и никак иначе.
Но высказанные трамповским советниками предложения выглядят будто застрявшими во времени, опоздавшими где-то лет эдак на 40, когда после развала СССР Россия была слаба и, возможно, была бы готова согласиться на подобные условия. Но сегодня не 1991 год, даже не 1993-й, и это уже не мы, а сами США находятся в откровенно проигрышном положении, продолжая, видимо, по привычке надувать щеки и делать вид, что еще что-то могут.
Не могут, поезд ушел. И давно назревшие вопросы ограничения экспансии Штатов будут решаться на других, не американских условиях.
Подводя же итог прочитанному, хочется отметить, что в этом смысле откровенная дура Харрис куда честнее «хитроумного» Трампа: она хотя бы не пытается казаться тем, кем не является.
С ней все понятно, и уже по одной этой причине будет куда проще, чем со взбалмошным республиканцем. Впрочем, хрен редки не слаще. Нам действительно все равно, кто у них там в итоге победит, поскольку успехи или неудачи России зависят исключительно от нас самих.