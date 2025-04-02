Российская армия готовит масштабное наступление. Украина капитулирует?

После поражения украинской армии в Курской области, где под контролем ВСУ остались два поселка (Олешня и Горналь), которые они потеряют уже в ближайшее время, на Западе забили тревогу. Дескать, россияне готовят масштабное наступление сразу на нескольких направлениях. Да и сам Владимир Зеленский подтверждает эти опасения. Так это или нет — покажет самое ближайшее время.

Наступление армии России: три направления Американское новостное агентство Associated Press написало, ссылаясь на украинских правительственных и военных аналитиков, что Вооруженные силы России готовятся начать новое наступление уже в ближайшие недели. Цель — максимально усилить давление на Украину и укрепить переговорную позицию Москвы. Журналисты утверждают, что Россия собирается провести весной многоцелевое наступление по линии фронта протяженностью тысяча километров. В качестве подтверждения приводят интервью Владимира Зеленского французскому изданию Le Figaro, котором речь идет о трех направлениях: Сумская, Харьковская и Запорожская области. «Мы видим подготовку к этой будущей операции, поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление — в частности, в Сумской и Харьковской областях. Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курске. Вот почему ему сегодня нужно время», — утверждает Зеленский. По мнению Киева, масштабное наступление продлится от шести до девяти месяцев. Оно начнется в мае и, таким образом, охватит весь 2025 год.

Фото: Военнослужащий ВС России возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Звучит хорошо. Но наступление, о котором говорят на Украине и Западе, если и будет, зависит от наличия резервов. Их для активных боевых действий сразу в двух-трех местах на тысячекилометровом фронте нужно очень много. «Гипотетическое наступление могло бы состоять из трех основных ударов — Ореховское, Покровское и Сумское направления, а также нескольких вспомогательных, затрудняющих врагу маневры между наиболее вероятными театрами военных действий. С политической обстановкой сложнее, но условия для запуска наступления могут созреть даже раньше мая. Политическое окно возникнет, когда Зеленский в очередной раз побьет горшки с Трампом, настолько сильно, что тот сможет развести руками и сказать: пытался спасать Зеленского и Украину как мог. Дальше сами», — заметил военный эксперт Юрий Баранчик.

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Перспективы России в Харькове Нужно понимать, что ВС России и сегодня продолжают активные наступательные действия на всех фронтах СВО, даже несмотря на начавшиеся консультации с американскими партнерами о возможности заключить мирное соглашение. Несомненно, в последнее время фронт со стороны ВСУ сильно провалился под натиском российской армии. Враг подавлен в психологическом плане, сдается на всех участках фронта. И если говорить о новых операциях, то стоит помнить о задачи полного освобождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также о создании буферной зоны на территории Сумской области. В перспективе — ее присоединение к России. Об этом 360.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.

Не стоит забывать и о Харьковском направлении. Там хорошие перспективы, потому что там русскоязычное население, очень ждет возвращения в Россию. Сейчас все заявления Зеленского свидетельствуют о том, что он просто хочет затянуть конфликт. Продолжает это делать при помощи кураторов из Британии, Франции, Польши и других стран ЕС, которые заинтересованы в продолжении противостояния, в отличие от новой американской администрации. Тимур Сыртланов

Давление не ослабевает У нас более 200 боестолкновений, атакующие действия идут по всей линии соприкосновения. Это только по отчетам Минобороны, обратил внимание военкор, участник СВО Евгений Линин. — Что это значит? — Давление ни на одном участке фронта на ВСУ не ослабевает. Количество сил и резервов, скопленных Россией, говорит лишь об одном — наша армия в состоянии решать любые задачи в зоне СВО. Никто на это повлиять не может, в том числе Америка. И Дональд Трамп, возглавив эти переговоры и убрав из процесса Европу, напрямую разговаривая с Россией, пытается для себя решить один вопрос.

Фото: Molly Riley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Какой? — Из лагеря, который сейчас проигрывает, он хочет перейти в лагерь, который как минимум нейтрален для заключения мирных переговоров. США были участником конфликта. Недавнее расследование американских журналистов The New York Times о вовлеченности Вашингтона в украинскую бойню предназначено для того, чтобы показать, насколько США участвовали. Оно нужно для того, чтобы приостановить мирный переговорный процесс. Это делают демократы. — На самом деле для Трампа не критично, как будут проходить переговоры? — Да, потому что сейчас, как бы ни развивались события, Соединенные Штаты в любом случае проигрывают, теряют деньги. Эти все сделки с Зеленским нацелены на то, чтобы ресурсно выиграть противостояние, оказаться в стане непроигравших.

Планы на наступление есть Из заявлений Зеленского никаких выводов, разумеется, делать нельзя. Почти всегда они вбрасываются для того, чтобы потом отчитаться о том, что наступление, в которое российская армия и не собиралась, «героически отбито». Собранные насильственной мобилизацией резервы ВСУ и пусть сильно потрепанные, но сохраняющие боеспособность после бегства из Курской области украинские части доставляют определенные проблемы постоянными контратаками под Покровском и Торецком. Однако на весь фронт в случае масштабного наступления сил у киевского режима явно хватать не будет. Остается вопрос, есть ли у России силы для такого удара, заявил 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Фото: Отец Владимир окропляет святой водой военнослужащих. Алексей Майшев / РИА «Новости»

«Тем не менее активность наших войск на некоторых направлениях говорит о том, что планы по наступлению есть, к нему идет подготовка. И это не только продолжающееся наступление под Купянском или операции под Покровском и Торецком. Активизировалось Запорожское направление, где за последнее время российские войска, перерезав рокаду между Каменским и Ореховым, заняли рубежи, выгодные для атак на оба этих укрепрайона ВСУ. Вполне возможны и попытки расширить зону контроля в Сумской области, ведь ее географическое положение крайне важно для обеих сторон», — добавил Простаков. В любом случае следует учитывать и политическую обстановку, налагающую определенные ограничения. Без исхода еще продолжающихся переговоров с США вряд ли Москва станет форсировать военные события на новых направлениях. К тому же погодные условия сейчас могут мешать активным действиям и предполагают скорее подготовку к ним.