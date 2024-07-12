«Наши наступают». Контратаки ВСУ не принесли никакого результата

На Времьевском направлении российские войска продвигаются в Урожайном, а украинские формирования не прекращают контратаки. Где еще идут активные бои и на чьей стороне успех — в материале 360.ru.

Обстановка в Урожайном На сегодняшний день бои идут как на северном, так и на южном направлениях. Главная задача российских войск — освободить территорию ДНР. Именно там сейчас ведется основная борьба, рассказал 360.ru военный эксперт, доктор исторических наук, член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин. «Именно освобождение центра в Урожайном — там как раз появился вчера флаг Российской Федерации в центре поселка — указывает на то, что и буряты, и морпехи-тихоокеанцы, и спецвойска очень успешно продвигаются на этом направлении, которое еще в том году было ключевым непосредственно для украинской стороны и наемников со стороны Украины», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в Старомайорском В Старомайорском также идет продвижение ВС России. Даже на картах Генштаба Украины у главкома ВСУ Александра Сырского территория обозначена как потерянная для Украины, рассказал Черемин. По его словам, бои носят затяжной характер, поэтому продвижение не такое быстрое, как в годы Великой Отечественной войны. «Но сами боевые действия в районе Волчанска в других населенных пунктах Харьковской области показывают, что сегодня российские вооруженные силы имеют успех. Хотелось бы заметить, что и в Запорожье проходят локальные боевые действия, где выигрывает непосредственно российская армия», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Результат контратак ВСУ Летом 2023 года, во время так называемого контрнаступления украинских войск, образовался Времьевский выступ, откуда до сих пор поступают новости, рассказал 360.ru военный эксперт Антон Лиманов. «На Времьевском участке ВСУ по-прежнему перебрасывают соединения для новых и новых контратак. На рубеже Новодонецкое — Новомайорское отряды морпехов ВСУ под прикрытием плотного огня артиллерии практически без остановки накатывают на позиции СВО», — заявил специалист. Врагу удалось занять несколько домов на северо-востоке Новомайорского. Что касается Новодонецкого, здесь ситуация для противника еще печальнее.

Контратаки ВСУ не приносят никакого результата. Все село под контролем Вооруженных сил России. Тем не менее ВСУ собирают резервы морской пехоты. <…> Что касается Старомайорского и Урожайного, там ситуация несколько лучше для Вооруженных сил Российской Федерации. Наши наступают, занимают дом за домом в Урожайном. Антон Лиманов военный эксперт

Фото: РИА «Новости»

Реакция ЕС и НАТО Происходящее на Украине полностью устраивает Евросоюз и НАТО, считает Лиманов. «Украине, видимо, уготовлена роль жертвенного барана, которого особо не жалко», — заявил военный эксперт. Он добавил, что Россия в этой ситуации тратит большие силы, боевые действия в целом идут «вперед-назад». Главная неприятность для Запада заключается в том, что ему не удалось изолировать Россию на международной арене. «А в самой Европе особого какого-то запроса на восстановление отношений с Россией нет вообще. <…> Европейцы не собираются менять свою политику. Россия не нанесла, собственно говоря, по Западу ни одного ощутимого невоенного удара. Если у Запада возникли какие-то трудности, связанные с разрывом с Россией, то на Западе эти трудности они создали себе сами», — подчеркнул Лиманов. Поэтому в руководстве НАТО и западных стран растет убеждение, что они все делают правильно. Ход СВО никак их в этом не разубеждает, добавил эксперт. «Не уверен, что бои на Времьевском выступе что-то изменят кардинально. Хотя ничего заранее не скажешь», — подытожил Лиманов. Украинские войска признают успехи российской армии на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. ВСУ признали продвижение ВС России в районе Синьковки и Петропавловки.