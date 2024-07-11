Украинские войска признают успехи российской армии на Купянском направлении. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в своей группе «ВКонтакте» .

«По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за Купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов», — написал он.

Также ВСУ признают продвижение российских войск в районе Синьковки и Петропавловки. Опираясь на доклады, Марочко сообщил, что у украинских боевиков на Купянском направлении ухудшилось морально-психологическое состояние.

В Харьковскую область привезли мобилизованных украинцев из числа заключенных. Офицер уточнил, что в сам Харьков прибыло сразу несколько таких рот. Пока информации об отправки их на линию боевого соприкосновения нет, но, по данным Марочко, бойцов могут перебросить туда в краткосрочной перспективе.

Накануне он рассказывал, что российские подразделения отрезали пути отступления боевиков ВСУ под Волчанском. Это удалось сделать благодаря продвижению вдоль реки Северский Донец.