Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге
Военный эксперт Михайлов: погибший в Кривом Роге Сергийчук работал с наемниками
В Кривом Роге погиб полковник Службы безопасности Украины Сергей Сергийчук. Военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал ведущему 360.ru Антону Шестакову, кем являлся этот офицер и почему его смерть вызвала большой резонанс.
Известный преступник
«Сергийчук — одиозная фигура, известная в Донбассе давно. Он там был и главой администрации [Черкасской области], и реально участвовал в казнях и уничтожении мирного населения», — сказал он.
На некоторое время Сергийчук исчез из информационной повестки. Военные эксперты, по словам Михайлова, предполагали, что он перешел в секретные службы, занялся разработкой операций и другими подобными задачами.
Собеседник 360.ru заявил, что российские спецслужбы не прекращали его искать и, наконец, настигли в Кривом Роге.
«Его уничтожение это напоминание всем тем, кто творил беспредел в отношении мирных граждан Донбасса в период АТО и после. Это напоминание всем фашистам, что где бы они ни прятались, в том числе и тем, кто сбежал и планирует сбежать, — в итоге все будут найдены и уничтожены», — сказал он.
Новая миссия офицера
Полковник погиб при ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по гостинице «Аврора», где находились иностранные наемники. Михайлов допустил, что новая миссия Сергийчука заключалась в работе с иностранцами.
Если мы видим, что он присутствовал среди наемников, видимо, он координировал их приезд, работу с подобными организациями за рубежом, обеспечивал их встречу и работу с этими подразделениями.
Евгений Михайлов
Михайлов заверил, что российские войска не могли нанести удар без достоверных разведывательных данных. Он предположил, что кто-то дал наводку на пункт дислокации наемников.
«Мы видим, что там помимо того, что находились наемники, видимо, еще что-то было, а иначе бы так не разметало автомобили», — сказал он.
Погибли десятки «солдат удачи». Михайлов сообщил, что среди них находились поляки — земляки в соцсетях уже оплакали их смерть.