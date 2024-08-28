Напоминание фашистам. Убивавшего жителей Донбасса полковника СБУ уничтожили в Кривом Роге

В Кривом Роге погиб полковник Службы безопасности Украины Сергей Сергийчук. Военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал ведущему 360.ru Антону Шестакову, кем являлся этот офицер и почему его смерть вызвала большой резонанс.

Известный преступник

«Сергийчук — одиозная фигура, известная в Донбассе давно. Он там был и главой администрации [Черкасской области], и реально участвовал в казнях и уничтожении мирного населения», — сказал он.

На некоторое время Сергийчук исчез из информационной повестки. Военные эксперты, по словам Михайлова, предполагали, что он перешел в секретные службы, занялся разработкой операций и другими подобными задачами.

Собеседник 360.ru заявил, что российские спецслужбы не прекращали его искать и, наконец, настигли в Кривом Роге.