Стало известно о ликвидации оскандалившегося офицера СБУ

В результате ракетного удара в городе Кривой Рог ликвидировали кадрового офицера Службы безопасности Украины Сергея Сергийчука. Об этом сообщил Telegram-канал военного корреспондента Евгения Поддубного.

«Сергийчук в 2014 году командировался в зону проведения антитеррористической операции, имел статус участника боевых действий. Был назначен губернатором Черкасской области в 2020 году. За время работы на посту отметился рейдерскими захватами и рядом связанных с коррупцией скандалов», — отметили авторы публикации.

Министерство обороны РФ официально эту информацию никак не комментировало. Издание «Украинские новости» также подтвердило факт гибели Сергийчука в результате ракетного удара.

Ранее в среду представители николаевского подполья сообщили о мощном ударе ВС России по складу с боекомплектом в Кривом Роге.