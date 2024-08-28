Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге

Лебедев: по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге нанесли удар

Военный склад стал целью удара российских военных в Кривом Роге утром в среду. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Еще один качественный прилет был в Кривом Роге в 10 утра. Город, кстати, длинный, но звук от взрыва слышали за 20 километров. На воздух взлетел склад, на котором хранили боекомплекты, подготовленные к отправке», — сказал он.

Ранее утром 28 августа о взрывах в Кривом Роге также сообщали украинские средства массовой информации, но более подробная информация не поступала. Взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги в Сумской, Харьковской, Полтавской Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Ночью 27 августа режим ракетной опасности объявили по всей территории Украины. Взрывы произошли в Сумах, Киеве, Запорожье, Ровно и Хмельницкой области.