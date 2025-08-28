На кону главный приз для Запада, но Зеленский прогнулся: битва за Одессу близко?

Военные эксперты неоднократно указывали, что Россия рассмотрит возможность установки контроля над Одессой и Николаевом, потому что эти города имеют критически важную стратегическую значимость. В этом месяце ВС РФ уже ударили по нефтехранилищу «Тритон» в Измаиле и атаковали позицию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM в Одессе. Украина утратила ключевой элемент топливной логистики в дельте Дуная. Чем обусловлено такое внимание к Одессе и что будет дальше?

Уничтожение базы «Тритон» На минувшей неделе Telegram-канал Shot сообщал, что крупнейшая нефтебаза на юге Украины — «Тритон» в Одесской области — оказалась разгромлена. Большая часть поставок с этого объекта шла в направлении Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей. Источник канала рассказал, что ВС РФ ликвидировали емкости с дизельным топливом, обеспечивающим снабжение бронетанковых частей ВСУ. На нефтебазе полыхал сильнейший пожар. И что еще важно: расположен объект на территории нефтеперевалочного комплекса — ключевого узла для приема, хранения и транспортировки нефтепродуктов. Там же стояло не менее шести резервуаров с дизельным топливом. По неуточненным данным, емкости были объемом около 5000 метров в кубе, и каждую уничтожили.

Фото: ДСНС Украины

Кроме того, российские силы полностью разрушили инфраструктуру перекачки топлива, в том числе насосную станцию высокого давления. Тогда же стало известно о повреждении нефтехимического танкера Excellion, прибывшего в порт Измаил. На нем перевозили партию нефтепродуктов. В Одесской области, к слову, находятся и объекты азербайджанской компании SOCAR, по которым не раз наносились удары. После чего Алиев даже созванивался с Зеленским.

Два лакомых кусочка Одессе неслучайно уделяется так много внимания в последнее время. Западные партнеры Украины инвестируют огромное количество средств в вооружение этого города и Николаева. И никто без боя Николаевскую и Одесскую области не отдаст, предупредил военный волонтер, публицист Алексей Живов.

«Это невозможно априори, потому что Николаевская и Одесская области являются ключом к сдерживанию России в Черном море, ключом к экономическому процветанию Украины, военным поставкам и так далее», — объяснил он в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

Море — это вообще самое принципиальное, что есть на Украине. Все остальное малозначимо. Алексей Живов

Для Запада, по его словам, Одесса и Николаев — «главный приз». И он будет бороться за него до конца, прекрасно понимая, что эти города — лакомые кусочки, которые все хотят отхватить.

Фото: РИА «Новости»

Зеленский больше не выдержит Вместе с тем украинский президент ранее заявил о готовности обсуждать вопрос территориальных уступок на встрече с Владимиром Путиным, если таковая все-таки случится. Буквально написал у себя в соцсетях, что «Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торг землей». Хотя ранее эта тема была табуированной для Киева. При этом еще в начале августа британский аналитический центр Chatham House* предупредил, что Россия не должна получить Одессу ни при каких обстоятельствах: контроль над городом и черноморским побережьем станет ключом к доминированию Москвы во всем регионе, от Кавказа до Средней Азии.

* Включен Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.