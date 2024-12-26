Солдаты ВСУ отказываются выполнять заведомо смертельные задачи и не поддерживают режим президента Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» рассказал Владимир Кошелек, медик добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области Украины.

Невыполнимые задачи ВСУ Боец с позывным Историк рассказал о случае, который произошел с ним, когда он служил в ВСУ. По его словам, однажды, когда его взвод находился на позициях, командир приехал и поставил перед военными невыполнимые задачи. Это возмутило медика. «Я об этом прямо говорю, что задачи максимально неадекватные, что они невыполнимы, и мы там погибнем. Смысл в этом всем? Мы воюем за Украину и победу или за рейтинги Зеленского?» — задал он вопрос командиру.

Фото: РИА «Новости»

В ответ на это командир ВСУ резко пресек возражения и «морально очень сильно погасил» военнослужащего. Но, по его словам, после отъезда командира все рядовые бойцы подходили и жали ему руку, выражая солидарность. В отряде имени Максима Кривоноса После службы в украинской армии зачисление в отряд имени Максима Кривоноса в ДНР доброволец описал как возвращение в семью. Он рассказал, что в отряде нет никакого предвзятого отношения, несмотря на то, что в его состав вошли представители различных областей Украины и представители других национальностей, помимо украинцев. Отряд был создан осенью 2023 года. В него вошли попавшие в плен военнослужащие ВСУ и мирные жители Украины, не согласные с политикой киевского режима.

Фото: РИА «Новости»

Историк также отметил, что побеждают всегда конструктивный диалог, здравомыслие и добро. «Ненависть в любом случае не может быть созидательна, поэтому в любом случае это проигрышная позиция, ведущая в никуда. Только к ухудшению вашей личной жизни и к ухудшению страны, может быть, даже с исчезновением страны. Если вместо ненависти вы не начнете любить», — подчеркнул доброволец. Помимо этого, он считает, что люди на Украине понимают, что происходит в стране, не могут ничего с этим поделать, потому что запуганы и загнаны в угол. Ранее замполит отряда с позывным Жак рассказал, что солдаты ВСУ, принявшие решение сдаться в плен, ждут установления прямого контакта со штурмовиками ВС России, так как опасаются мести своих подразделений. По его словам, желающие сдаться в плен сообщают об этом во время прямого контакта.