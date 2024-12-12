В ОБСЕ заявили о подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш начнет готовить Украину к присоединению к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия» .

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи», — сказал он.

Мареш отметил, что ОБСЕ исполнит на Украине около 24 проектов, которые интересны этой стране. Главная обязанность специального представителя — это координация этих проектов и разработка новых.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на встрече с будущим американским лидером Дональдом Трампом потребовал приглашения Украины в НАТО. Также политик просил предоставить его стране гарантии безопасности, чтобы завершить конфликт. Он поддержал идею о вводе западных военных в ряды ВСУ.