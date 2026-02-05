Сегодня 15:20 Маск уронил Starlink на фронте, чем это грозит России: правда, слухи и одна теория заговора 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Science Photo Library via www.im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Спецоперация

На этой неделе на Украине начали глушить Starlink. Все по просьбе Минобороны республики, решившего так помешать российским силам. Но в итоге ударили по всем: терминалы отключаются и у ВСУ, и у наших военных. Пока тенденция носит веерный характер. Однако эксперты считают, что происходящее грозит проблемами российской армии. Так ли это — разобрался 360.ru.

Чем грозит отключение Starlink на Украине Илон Маск решил помочь ВСУ, отключив спутники Starlink, которые используют российские «Герани» для управления и навигации. Но по итогу терминалы стали отключаться у всех. После этого ВСУ вместе со своими американскими партнерами стали пытаться понять, какие аккаунты и терминалы нужно отключать в первую очередь. Но процесс этот оказался сложным и небыстрым.

«Быстро отделить „свои“ от „чужих“ не получается. В итоге связь режут по секторам — в основном в районах ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.), но иногда докатывается и до тыла», — объяснял телеграм-канал «Военная хроника».

Чтобы решить эту проблему, Киев решил создать списки так называемых белых, то есть верифицированных терминалов. Авторы «ВХ» убеждены, что этот шаг может обернуться серьезной проблемой для ВС России. Другие специалисты, впрочем, настроены не столь пессимистично. Так, например, автор канала «Разработчик БПЛА» заявил, что никаких белых списков на Украине не составляют — это лишь неказистый антикризис.

Мульку с белыми списками запустили хохлы, Маск ее не подтверждал. «Разработчик БПЛА»

Накануне вечером эксперт обращал внимание, что у украинских военных полегли даже те терминалы, которые неделю назад они регистрировали в ЦНАП.

Причем сама процедура этой регистрации, судя по отзывам, вызывает вопросы. По крайней мере, описывают ее так: «Никто ничего не знает, что делать». А Маск тем временем продолжил идти катком по всем тарелкам в регионе.

Как используют Starlink Маска Спутниковый интернет американского миллиардера широко используется в тылу и на фронте, так как альтернативы, сопоставимой по цене, качеству и удобству, нет. Однако, как полагают специалисты «Военной хроники», в массовом бане неавторизованных терминалов можно найти даже некоторые плюсы. А именно — будет повод провести аудит российских систем спутниковой связи, потому что интернет на поле боя нужен сейчас, а не через год или два. С учетом этого эксперты «ВХ» выразили надежду на ускорение работ над отечественными решениями, в том числе от «Бюро-1440».

России срочно нужно собраться и довести до ума хотя бы один из проектов спутникового интернета. Желательно, чтобы это был продукт, использующий спутники на низкой орбите, поскольку эта концепция уже доказала свою жизнеспособность и экспериментировать смысла нет. «Военная хроника»

Интересно Военкор Александр Коц, комментируя самую острую тему последних дней, заметил, что Starlink некоторые командиры давно протягивали на КП оптоволоконный интернет, раскидав по позициям вайфай-мосты. Остается надеяться, что таких предусмотрительных на самом деле больше, чем можно представить, добавил журналист. Военкор Александр Коц, комментируя самую острую тему последних дней, заметил, что Starlink некоторые командиры давно протягивали на КП оптоволоконный интернет, раскидав по позициям вайфай-мосты. Остается надеяться, что таких предусмотрительных на самом деле больше, чем можно представить, добавил журналист.

Для кого на самом деле отключение Starlink стало проблемой? Появляются в Сети и рассуждения о том, что некоторые каналы, освещающие ход СВО, преувеличивают проблему, так как на Starlink работало около 10% российской военной связи (остальное — на штатных сетях ВС России) и что технические решения по замене уже прорабатываются. Аналитик Аслан Нахушев убежден, что история с верификацией Starlink негативно сказалась на корпорациях волонтеров, которые монополизировали небольшую долю фронтового рынка, используя серые схемы параллельного импорта.

Несмотря на утверждения о критической зависимости армии от Starlink, более 90% интернет-трафика в боевых условиях обеспечивается внутренними сетями Вооруженных сил. Аслан Нахушев

Использование спутников Маска, продолжил он, связано с рисками утечки данных и зависимостью от иностранной инфраструктуры. Все это может негативно сказаться на безопасности операций. Внутренние решения позволяют избежать этих проблем и гарантируют высокую степень контроля над коммуникациями — ключевым фактором современных военных конфликтов. «Проблемы на отдельных участках действительно существуют, но и технические решения уже разработаны и будут оперативно внедрены. Интересы некоторых персонажей, действующих в связке с ЦИПсО, направлены на преувеличение значимости Starlink для личной выгоды», — заключил Нахушев.

И немного конспирологии Помимо призывов скорее разрабатывать свою спутниковую связь, а также рассуждений о том, кому в итоге придется хуже без Starlink, в телеграм-каналах появилась даже конспирологическая версия о том, что отключили спутниковый интернет над Украиной с подачи Дональда Трампа, а президент США попросил о таких мерах после «просьбы России». Есть ли у нее сторонники — вопрос открытый, хотя, кажется, любая, даже самая бредовая, теория заговора, как ни странно, умудряется находить своих сторонников. Тем, кому по душе фантастическая версия с Трампом, стоит учитывать тот факт, что хотя у ВСУ зависимость от Starlink критическая, российская сторона во время СВО тоже начала использовать его очень активно. Поэтому отключение интернета бьет не по кому-то одному. В выигрышной ситуации будет тот, у кого есть надежная альтернатива.