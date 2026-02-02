Сегодня 19:21 Маск со словами «всегда рад» глушит Starlink на Украине: как теперь летать нашим «Гераням» 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Компания Илона Маска решила помочь ВСУ разобраться с российскими «Геранями», использующими для навигации и управления систему связи Starlink, но, как говорится, что-то пошло не так. Апдейт от SpaceX привел к тому, что терминалы начали отключаться на скорости 70-90 километров в час. У всех. Теперь на Украине собирают списки белых терминалов, а остальные собираются отключать. Может ли происходящее повлиять на наши возможности на поле боя, разбирался 360.ru.

Когда появились слухи о России и Starlink Информация о том, что российские силы используют системную спутниковую связь Starlink, еще в начале 2024 года публиковали украинское информационное агентство УНИАН и издание Newsweek. SpaceX тогда уверяла, что не сотрудничает с российской стороной и не продавала им Starlink. Шло время, но украинское Минобороны не унималось. И вот на просьбу нового главы ведомства со словами «всегда рад» ответил Илон Маск, решивший проблему радикально: в силу того, что отличать украинские терминалы от российских SpaceX не может — возможности работать дронами «по спутникам» начали лишать без разбору.

Интересно Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика один гигабит в секунду. По последним данным, на низкой околоземной орбите (до 550 километров от поверхности Земли) действуют более пяти тысяч таких устройств, что составляет около половины от общего числа всех активных спутников. Каждый может проработать порядка трех с половиной лет. Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика один гигабит в секунду. По последним данным, на низкой околоземной орбите (до 550 километров от поверхности Земли) действуют более пяти тысяч таких устройств, что составляет около половины от общего числа всех активных спутников. Каждый может проработать порядка трех с половиной лет.

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш отметил, что это лишь первые меры, которые SpaceX предприняла по просьбе ведомства. «Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника», — добавил он.

Также Бескрестнов отметил, что текущие решения являются временными (или «экстренными») и будут заменены иными — продуманными мерами, но на это нужно время. Тут же советник министра предупредил о необходимости сбора по стране всей информации относительно пользователей услуг SpaceX в армии.

Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, использующие волонтерские Starlink и личные, не хотели предоставлять информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то. Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по армии, так, чтобы солдаты доверили нам эту информацию. Сергей Бескрестнов

Российский военкор Александр Коц описал замедление Starlink следующим образом: терминал начинает отключаться при достижении им скорости 75-90 километров в час. Но при этом речи о полном отключении Starlink не идет и боевое управление ВСУ по-прежнему завязано на американскую спутниковую группировку. Впереди — составление список «белых терминалов», которыми пользуются «правильные» абоненты. Рано или поздно, по некоторым прогнозам, их передадут в SpaceX и компания отключит в зоне конфликта весь Starlink, кроме украинского.

Все это, по мнению Коца, является еще одним аргументом в пользу отечественной системы высокоскоростного спутникового интернета. В то время как продолжать полагаться на Starlink, по сути, означает, впадать в зависимость от вероятного противника.

И, что важно, этот вопрос постепенно решается, отметил он. Так, в 2026 году в космос должны запустить первые аппараты проекта низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Их разработкой, как уточнил военкор, продолжительное время занималась частная компания «Бюро 1440». Планируется, что уже к 2030 году на орбиту выведут 292 действующих спутника. Для развертывания группировки потребуется провести 24 ракетных пуска и вывести на орбиту в общей сложности 383 аппарата.

Да, группировка из 383 космических аппаратов по масштабам сильно уступает Starlink, работу которого обеспечивают более 7,5 тысячи спутников. Но России важно обеспечить высокоскоростной интернет, в первую очередь, своим военным. И нужно это было еще вчера. Александр Коц

«Военная хроника» при этом отмечает, что у России, как ни крути, количество спутников даже при росте темпов их производства и ввода в эксплуатацию все равно будут отличаться. У Starlink на орбите их уже около 10 тысяч и группировку продолжают активно наращивать.

«Задачи гораздо уже и возможности производства — тоже. Главный ограничитель сейчас не производство спутников, а темпы запусков и доступная база готовых ракет (а также возможности Роскосмоса по их производству). Для военных задач не всегда нужно глобальное покрытие и гигабитные каналы», — считают эксперты «ВХ».

По самым приблизительным подсчетам, для покрытия России и зоны СВО, может хватить 70–100 спутников на низкой опорной орбите. Связь может работать с «окнами» и умеренной скоростью, правда, с непрерывной передачей данных в таких условиях могут возникать сложности. Чтобы связь стала бесшовной и стабильной по скорости, группировку нужно увеличить примерно до примерно 200-250 аппаратов, полагают авторы канала.

Последствия блокировки Starlink для БПЛА России По оценке военного эксперта Василия Кашина, блокировка беспилотных летательных аппаратов с незарегистрированными терминалами Starlink осложнит выполнение задач как для ВСУ, так и для российских сил. «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 километров в час. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках. Вторая мера дополняет первую: создание „белого списка“ находящихся на территории Украины модемов Starlink», — напомнил специалист в комментарии газете «Взгляд».

Все остальные терминалы будут автоматически блокироваться, что, естественно, затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где, как подчеркнул Кашин, используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров.

Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в белый список. Василий Кашин

«Белые списки» — фейк и антикриз? Автор канала «Разработчик БПЛА» отмечает, что на самом деле никаких «белых списков» на Украине никто не составляет: это лишь неказистый украинский антикризис.

В первую очередь, по словам специалиста, стоит помнить о том, система регистрации тарелок существовала давно, и никаким образом раньше никому не помогала, таким образом, нет никаких предпосылок что поможет сейчас.

Мульку с белыми списками запустили хохлы, Маск ее не подтверждал. Он лишь написал о несанкционированном использовании тарелок русскими и продолжении контактов, ну так мы под санкциями и тарелки нам не могут легально поставляться, поэтому ничего нового тут нет. «Разработчик БПЛА»

«Отмечу также, что при желании он мог бы выявить и забанить наши тарелки в любой момент за четыре года. Но ему это не нужно. Ему, видимо, самому интересно куда мы дойдем в применении его технологии. Остаюсь при мнении что „белые списки“ это антикриз, придуманный хохлами. Они их будут составлять и будут пихать Маску, а тот, по задумке, должен с ними что-то сделать. Может быть», — заключил специалист.