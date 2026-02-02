Маск со словами «всегда рад» глушит Starlink на Украине: как теперь летать нашим «Гераням»
Компания Илона Маска решила помочь ВСУ разобраться с российскими «Геранями», использующими для навигации и управления систему связи Starlink, но, как говорится, что-то пошло не так. Апдейт от SpaceX привел к тому, что терминалы начали отключаться на скорости 70-90 километров в час. У всех. Теперь на Украине собирают списки белых терминалов, а остальные собираются отключать. Может ли происходящее повлиять на наши возможности на поле боя, разбирался 360.ru.
Когда появились слухи о России и Starlink
Информация о том, что российские силы используют системную спутниковую связь Starlink, еще в начале 2024 года публиковали украинское информационное агентство УНИАН и издание Newsweek.
SpaceX тогда уверяла, что не сотрудничает с российской стороной и не продавала им Starlink. Шло время, но украинское Минобороны не унималось.
И вот на просьбу нового главы ведомства со словами «всегда рад» ответил Илон Маск, решивший проблему радикально: в силу того, что отличать украинские терминалы от российских SpaceX не может — возможности работать дронами «по спутникам» начали лишать без разбору.
Интересно
Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш отметил, что это лишь первые меры, которые SpaceX предприняла по просьбе ведомства.
«Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника», — добавил он.
Также Бескрестнов отметил, что текущие решения являются временными (или «экстренными») и будут заменены иными — продуманными мерами, но на это нужно время. Тут же советник министра предупредил о необходимости сбора по стране всей информации относительно пользователей услуг SpaceX в армии.
Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, использующие волонтерские Starlink и личные, не хотели предоставлять информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то. Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по армии, так, чтобы солдаты доверили нам эту информацию.
Сергей Бескрестнов
Российский военкор Александр Коц описал замедление Starlink следующим образом: терминал начинает отключаться при достижении им скорости 75-90 километров в час. Но при этом речи о полном отключении Starlink не идет и боевое управление ВСУ по-прежнему завязано на американскую спутниковую группировку.
Впереди — составление список «белых терминалов», которыми пользуются «правильные» абоненты. Рано или поздно, по некоторым прогнозам, их передадут в SpaceX и компания отключит в зоне конфликта весь Starlink, кроме украинского.
Все это, по мнению Коца, является еще одним аргументом в пользу отечественной системы высокоскоростного спутникового интернета. В то время как продолжать полагаться на Starlink, по сути, означает, впадать в зависимость от вероятного противника.
И, что важно, этот вопрос постепенно решается, отметил он. Так, в 2026 году в космос должны запустить первые аппараты проекта низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Их разработкой, как уточнил военкор, продолжительное время занималась частная компания «Бюро 1440».
Планируется, что уже к 2030 году на орбиту выведут 292 действующих спутника. Для развертывания группировки потребуется провести 24 ракетных пуска и вывести на орбиту в общей сложности 383 аппарата.
Да, группировка из 383 космических аппаратов по масштабам сильно уступает Starlink, работу которого обеспечивают более 7,5 тысячи спутников. Но России важно обеспечить высокоскоростной интернет, в первую очередь, своим военным. И нужно это было еще вчера.
Александр Коц
«Военная хроника» при этом отмечает, что у России, как ни крути, количество спутников даже при росте темпов их производства и ввода в эксплуатацию все равно будут отличаться. У Starlink на орбите их уже около 10 тысяч и группировку продолжают активно наращивать.
«Задачи гораздо уже и возможности производства — тоже. Главный ограничитель сейчас не производство спутников, а темпы запусков и доступная база готовых ракет (а также возможности Роскосмоса по их производству). Для военных задач не всегда нужно глобальное покрытие и гигабитные каналы», — считают эксперты «ВХ».
По самым приблизительным подсчетам, для покрытия России и зоны СВО, может хватить 70–100 спутников на низкой опорной орбите. Связь может работать с «окнами» и умеренной скоростью, правда, с непрерывной передачей данных в таких условиях могут возникать сложности.
Чтобы связь стала бесшовной и стабильной по скорости, группировку нужно увеличить примерно до примерно 200-250 аппаратов, полагают авторы канала.
Последствия блокировки Starlink для БПЛА России
По оценке военного эксперта Василия Кашина, блокировка беспилотных летательных аппаратов с незарегистрированными терминалами Starlink осложнит выполнение задач как для ВСУ, так и для российских сил.
«Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 километров в час. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках. Вторая мера дополняет первую: создание „белого списка“ находящихся на территории Украины модемов Starlink», — напомнил специалист в комментарии газете «Взгляд».
Все остальные терминалы будут автоматически блокироваться, что, естественно, затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где, как подчеркнул Кашин, используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров.
Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в белый список.
Василий Кашин
«Белые списки» — фейк и антикриз?
Автор канала «Разработчик БПЛА» отмечает, что на самом деле никаких «белых списков» на Украине никто не составляет: это лишь неказистый украинский антикризис.
В первую очередь, по словам специалиста, стоит помнить о том, система регистрации тарелок существовала давно, и никаким образом раньше никому не помогала, таким образом, нет никаких предпосылок что поможет сейчас.
Мульку с белыми списками запустили хохлы, Маск ее не подтверждал. Он лишь написал о несанкционированном использовании тарелок русскими и продолжении контактов, ну так мы под санкциями и тарелки нам не могут легально поставляться, поэтому ничего нового тут нет.
«Разработчик БПЛА»
«Отмечу также, что при желании он мог бы выявить и забанить наши тарелки в любой момент за четыре года. Но ему это не нужно. Ему, видимо, самому интересно куда мы дойдем в применении его технологии. Остаюсь при мнении что „белые списки“ это антикриз, придуманный хохлами. Они их будут составлять и будут пихать Маску, а тот, по задумке, должен с ними что-то сделать. Может быть», — заключил специалист.