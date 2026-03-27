Линейку «княжеских» дронов пополнил дальнобойный ударник. Что умеет «Владимир Святославович»

Российские бойцы в зоне спецоперации получили первые образцы нового барражирующего боеприпаса «Князь Владимир Святославович» — это разновидность беспилотника, способного поражать цели. Он стал частью целой экосистемы «князей», которые могут решать боевые задачи на разных дистанциях — от разведки и наведения до нанесения ударов в глубине позиций противника.

Ударный «Князь Владимир Святославович»

Новый барражирующий боеприпас «Князь Владимир Святославович» способен преодолевать расстояние более 50 километров. Это показали испытания в зоне спецоперации, куда разработчики предоставили несколько образцов. Об этом в комментарии ТАСС заявил генеральный конструктор команды инженеров, создавшей новый дрон. Он подчеркнул, что пока беспилотник применяли только в нескольких подразделениях, чтобы понять, какие еще технологические решения требуются новинке.

«Система продолжает развиваться: добавляются новые функции, включая захват цели по изображению и донаведение даже в случае потери радиосигнала. Полноценный переход к крупным поставкам — вопрос ближайшего времени», — сообщил генеральный конструктор.

Беспилотник «Князь Владимир Святославович» создан как часть экосистемы дронов «Князь Вандал Новгородский» и «Князь Вещий Олег». Такое заявление сделал руководитель новгородского научно-производственного центр «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Он пояснил, что барражирующий боеприпас сделали для нанесения ударов по дальним дистанциям противника. «Если КВО („Князь вещий Олег“) — разведчик и целеуказатель, то КВС („Князь Владимир Святославович“) — полноценный ударник для средних дистанций», — объяснил Чадаев. По его словам, разработчики успешно решили задачу по отправке стандартного коптера с 10-ти дюймовыми моторами и полезной нагрузкой как у «Князя Вандала Новгородского» на более дальнюю дистанцию. Исходя из сообщения Чадаева и генерального конструктора, новый беспилотник, в отличие от своих собратьев, преодолевает расстояние свободно, а не на оптоволокне. Но в сочетании с разведывательным «Князем Вещим Олегом» и установленной системой самонаведения он способен поражать цели во вражеском тылу.

Как «Ушкуйник» создал «княжеские» беспилотники и чем они прославились

«Князь Вандал Новгородский»

Впервые российские военные использовали беспилотник «Князь Вандал Новгородский» для ударов по позициям украинских боевиков, зашедших в Курскую область. Дрон оснастили оптоволоконным кабелем, который сделал его неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы и позволил операторам уничтожать вражескую бронетехнику.

Изначально катушка кабеля позволяла беспилотнику преодолевать расстояние 10–15 километров. После установки нового типа оптоволокна эффективность дрона выросла на 5%, что позволило сохранить десятки аппаратов. «На первый взгляд это немного. Но в логике военной экономики это огромная цифра. 5% — десятки сохраненных аппаратов, сотни выполненных задач и ощутимое изменение баланса затрат и результата», — заявил представитель разработчика. В качестве заряда «Князь Вандал Новгородский» несет около трех килограммов взрывчатки, поражая танки и бронированные машины украинских боевиков. Занимавший в 2024 году пост губернатора Новгородской области Андрей Никитин в ежегодном послании жителям заявил, что «Князь Вандал» за все время использования в зоне спецоперации уничтожил предоставленную украинским боевикам технику НАТО на более чем 300 миллионов долларов.

«Князь Вещий Олег»

Использование оптоволокна для запуска беспилотников оказалось эффективным не только для ударных БПЛА, но и для дронов-разведчиков, которые вражеские системы противовоздушной обороны и FVP-беспилотники уничтожали массово. По словам Чадаева, именно тогда «Ушкуйник» получил заказ на производство дешевых, но качественных разведывательных бортов. Так появился «Князь Вещий Олег», чьи детали при поломке печатаются на 3D-принтере. «У КВО („Князя Вещего Олега“) оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне», — рассказывал глава «Ушкуйника» в комментарии ТАСС.

Он подчеркивал, что оптоволоконному дрону-камикадзе для качественной охоты необходима координация и объективный контроль с воздуха. Поэтому тандем «Князя Вандала Новгородского» и «Князя Вещего Олега» стал идеальным.

Кроме того, установленные программы позволили оператору ударного беспилотника получить вид с камеры на разведчике, что увеличивало обзор и выявление целей. В этом году компания начала серийное производство беспилотников «Князь Вещий Олег», параллельно увеличивая время, которое дрон проводит в воздухе с двух до 3,5 часа. Как отмечал Чадаев, еще одной важной особенностью дрона-разведчика стала простота запуска. Если другие беспилотники бойцы запускали с катапульты, то для поднятия в воздух «Князя Вещего Олега» достаточно воткнуть в землю пару направляющих палок. «Дрон взлетает вертикально, и только потом, уже в воздухе, становится на крыло. Поэтому протокол запуска сокращен до абсолютного минимума — „конь“ не нужен», — шутил глава «Ушкуйника».

Почему беспилотник «Князь Владимир Святославович» избавили от оптоволокна

Новый беспилотник «Ушкуйника» способен поражать цели на большем расстоянии, что сейчас очень важно в зоне СВО. Как пояснил Чадаев, расстояние между российскими войсками и украинскими боевиками представляет собой достаточно расширенную «килл-зону». «У оптоволокна есть одна известная уязвимость. Чем дальше летит дрон, тем выше риск обрыва тонкой лески, которая его связывает с оператором. На каждый дополнительный километр это плюс несколько процентов вероятности», — пояснил руководитель «Ушкуйника».

По его словам, пока украинские боевики находились на расстоянии 10–12 километров «Князь Вандал Новгородский» наносил по ним чувствительные удары, оставаясь неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

«Как только дистанция стала 20–30 километров, статистика стала работать не в нашу пользу. У радиоуправляемых дронов такой проблемы нет», — заявил Чадаев. Он добавил, что украинские боевики начали запускать беспилотники-матки, переносящие большое количество дешевых ударных FVP-дронов на дальние дистанции. Именно для противостояния вражеским летательным аппаратам и предназначена новая разработка. Он также способен переносить взрывчатку, как и «Князь Вандал Новгородский», но на куда большее расстояние. «Дрон КВС („Князь Владимир Святославович“) — это не вундервафля за вундерпрайс — это изделие не радикально отличающееся по стоимости от обычных FPV. И их может быть достаточно много», — предупредил Чадаев. Он подчеркнул, что речь идет о нормальных серийных объемах.