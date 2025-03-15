Российские военные начали продвижение к Сумам

Замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик объявил о продвижении к Сумам

Задействованные в специальной операции российские военные начали продвижение к украинскому городу Сумы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможности создания буферной зоны на территории Украины для предотвращения новой атаки на Курскую область. Насколько далеко планируется продвижение российских войск боец ответить отказался.

«Эту задачу я озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — заявил Разведчик.

Боец добавил, что несмотря на освобождение Суджи вокруг города остались украинские боевики, которые оказывают сопротивление. Кроме того украинские военные остались и в самом городе, но из-за отсутствия командиров они спрятались в подвалах и укрытиях.

Президент России Владимир Путин предложил создать вдоль государственных границ зону безопасности на заседании командного штаба в Курской области, куда глава государства приехал в минувшую среду 12 марта. Вторым распоряжением президента стал разгром противника в приграничье Курской области в самые короткие сроки.