Кто сменит Мясника? ВСУ вот-вот получат нового главкома после фиаско в Покровске
Александр Сырский, он же Мясник, Генерал-Котел и Груз 200, скорее всего, вылетит с поста главкома украинской армии. Говорят, произойдет это, если ВСУ потерпят фиаско на Покровском направлении. Комично, конечно, звучит это «если» на фоне последних новостей с фронта. «Перемог», о которых недавно пел президент Зеленский, ноль, а вот перспектива котла в Покровске становится все реальнее.
Провалы повсюду
Слухи о возможной отставке еще несколькими днями ранее распространил «Легитимный». Источник этого Telegram-канала рассказал, что у Зеленского при провале на Покровском направлении просто не будет другого выбора, кроме изгнания Сырского.
А не будет его потому, что президенту Украины, недавно вещавшему о «перемогах», потребуется списать на кого-то весь негатив. И важно понимать, что никакими «перемогами» там вообще не пахнет.
«На Покровском направлении провалы всюду, а русские ДРГ давно действуют в самом городе и уже дошли к северо-западному краю, что угрожает оперативным окружением. А если они закрепятся и расширят господство к северу, то уже запахнет котлом», — подчеркнул собеседник канала.
Кроме того, по его информации, подразделения ВС РФ начали давить атакующие отряды ВСУ, которых «командование и офисные отправляют в мясные штурмы».
Приказано раненых оттуда не вывозить, а тела погибших — тем более. Там уже тысячи пропавших без вести. Зеленский об этом в курсе, но специально рассказывает про "перемогу", чтобы создать иллюзию обмана для населения и западных спонсоров.
Telegram-канал «Легитимный»
Штурмы в Красноармейске: начало новой фазы
Сейчас в Красноармейске (украинское название — Покровск), по последней информации «Военной хроники», началась новая фаза штурмов.
Зона контроля России расширились с юго-запада, и теперь начинается движение с юго-востока, пояснили авторы канала. По их прогнозам, если бойцам удастся здесь быстро добиться успеха, то южная половина города сложится под нашу армию, удерживать остальное ВСУ просто станет бессмысленно.
А пока стремление боевиков купировать прорывы ВС РФ не приводит ни к чему. По сути, противник просто увяз в этих попытках. И важно помнить: основные его резервы находятся именно здесь.
Интересно
И пока эти основные резервы буксуют, российские войска продолжают активное продвижение вглубь Днепропетровской области с Южно-Донецкого направления.
Если подразделения ВС РФ дойдут до трассы H-15 и пересекут ее, откроется возможность отсечь большую часть снабжения вэсэушников через железнодорожную станцию Мечетная — именно через нее шла значительная часть снабжения группировки противника в окрестностях Красноармейска.
Этап оперативной игры Генштаба ВС РФ и Генштаба ВСУ не столько в районе Покровска, сколько на широкой полосе фронта, примерно в 150 километрах вокруг него, напоминает стадию перехода от терна к риверу в покере.
Telegram-канал «Военная хроника»
Судя по всему, цель российских военных на этом этапе — не просто взять город, а вскрыть карты противника, отрезать от снабжения и выявить все возможные ресурсы для ответного шага. А «ответка» эта может заключаться в попытке не дать ВС РФ продвинуться за Красноармейск.
В ближайшие несколько недель, как считают эксперты, здесь стоит ожидать крайне захватывающего развития событий с учетом, что обе стороны уже показали свои козыри — Россия вошла в Красноармейск и подтянула свои резервы. Как направил сюда подкрепление и Сырский.
Впрочем, на минувшей неделе в украинском сегменте Сети активно обсуждали решение Зеленского хоронить Покровск и сливать Купянск. Оно якобы уже принято, потому что даже президенту Украину стало понятно, что сил и на статичную оборону у ВСУ нет никаких.