Сегодня 18:13 Кто сменит Мясника? ВСУ вот-вот получат нового главкома после фиаско в Покровске 0 0 0 Фото: Serhii Chuzavkov, РИА Новости / www.globallookpress.com Спецоперация

Отставки

Военные

ВСУ

Россия

Украина

Армия

Красноармейск

Купянск

Александр Сырский

Александр Сырский, он же Мясник, Генерал-Котел и Груз 200, скорее всего, вылетит с поста главкома украинской армии. Говорят, произойдет это, если ВСУ потерпят фиаско на Покровском направлении. Комично, конечно, звучит это «если» на фоне последних новостей с фронта. «Перемог», о которых недавно пел президент Зеленский, ноль, а вот перспектива котла в Покровске становится все реальнее.

Провалы повсюду Слухи о возможной отставке еще несколькими днями ранее распространил «Легитимный». Источник этого Telegram-канала рассказал, что у Зеленского при провале на Покровском направлении просто не будет другого выбора, кроме изгнания Сырского. А не будет его потому, что президенту Украины, недавно вещавшему о «перемогах», потребуется списать на кого-то весь негатив. И важно понимать, что никакими «перемогами» там вообще не пахнет.

«На Покровском направлении провалы всюду, а русские ДРГ давно действуют в самом городе и уже дошли к северо-западному краю, что угрожает оперативным окружением. А если они закрепятся и расширят господство к северу, то уже запахнет котлом», — подчеркнул собеседник канала.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Кроме того, по его информации, подразделения ВС РФ начали давить атакующие отряды ВСУ, которых «командование и офисные отправляют в мясные штурмы».

Приказано раненых оттуда не вывозить, а тела погибших — тем более. Там уже тысячи пропавших без вести. Зеленский об этом в курсе, но специально рассказывает про "перемогу", чтобы создать иллюзию обмана для населения и западных спонсоров. Telegram-канал «Легитимный»

Штурмы в Красноармейске: начало новой фазы Сейчас в Красноармейске (украинское название — Покровск), по последней информации «Военной хроники», началась новая фаза штурмов.

Зона контроля России расширились с юго-запада, и теперь начинается движение с юго-востока, пояснили авторы канала. По их прогнозам, если бойцам удастся здесь быстро добиться успеха, то южная половина города сложится под нашу армию, удерживать остальное ВСУ просто станет бессмысленно.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

А пока стремление боевиков купировать прорывы ВС РФ не приводит ни к чему. По сути, противник просто увяз в этих попытках. И важно помнить: основные его резервы находятся именно здесь.

Интересно Красноармейск расположен в северо-западной части региона, в 66 километрах от Донецка, представляет собой не только крупный железнодорожный узел, но и центр угольной промышленности. Площадь города — 86 квадратных километров, численность населения — 60,1 тысячи человек. Красноармейск расположен в северо-западной части региона, в 66 километрах от Донецка, представляет собой не только крупный железнодорожный узел, но и центр угольной промышленности. Площадь города — 86 квадратных километров, численность населения — 60,1 тысячи человек.

И пока эти основные резервы буксуют, российские войска продолжают активное продвижение вглубь Днепропетровской области с Южно-Донецкого направления. Если подразделения ВС РФ дойдут до трассы H-15 и пересекут ее, откроется возможность отсечь большую часть снабжения вэсэушников через железнодорожную станцию Мечетная — именно через нее шла значительная часть снабжения группировки противника в окрестностях Красноармейска.

Этап оперативной игры Генштаба ВС РФ и Генштаба ВСУ не столько в районе Покровска, сколько на широкой полосе фронта, примерно в 150 километрах вокруг него, напоминает стадию перехода от терна к риверу в покере. Telegram-канал «Военная хроника»

Судя по всему, цель российских военных на этом этапе — не просто взять город, а вскрыть карты противника, отрезать от снабжения и выявить все возможные ресурсы для ответного шага. А «ответка» эта может заключаться в попытке не дать ВС РФ продвинуться за Красноармейск.

Фото: РИА «Новости»

В ближайшие несколько недель, как считают эксперты, здесь стоит ожидать крайне захватывающего развития событий с учетом, что обе стороны уже показали свои козыри — Россия вошла в Красноармейск и подтянула свои резервы. Как направил сюда подкрепление и Сырский. Впрочем, на минувшей неделе в украинском сегменте Сети активно обсуждали решение Зеленского хоронить Покровск и сливать Купянск. Оно якобы уже принято, потому что даже президенту Украину стало понятно, что сил и на статичную оборону у ВСУ нет никаких.