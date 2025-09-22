Кто сменит Мясника? ВСУ вот-вот получат нового главкома после фиаско в Покровске

Serhii Chuzavkov, РИА Новости
Фото: Serhii Chuzavkov, РИА Новости/www.globallookpress.com

Александр Сырский, он же Мясник, Генерал-Котел и Груз 200, скорее всего, вылетит с поста главкома украинской армии. Говорят, произойдет это, если ВСУ потерпят фиаско на Покровском направлении. Комично, конечно, звучит это «если» на фоне последних новостей с фронта. «Перемог», о которых недавно пел президент Зеленский, ноль, а вот перспектива котла в Покровске становится все реальнее.

Провалы повсюду

Слухи о возможной отставке еще несколькими днями ранее распространил «Легитимный». Источник этого Telegram-канала рассказал, что у Зеленского при провале на Покровском направлении просто не будет другого выбора, кроме изгнания Сырского.

А не будет его потому, что президенту Украины, недавно вещавшему о «перемогах», потребуется списать на кого-то весь негатив. И важно понимать, что никакими «перемогами» там вообще не пахнет.

«На Покровском направлении провалы всюду, а русские ДРГ давно действуют в самом городе и уже дошли к северо-западному краю, что угрожает оперативным окружением. А если они закрепятся и расширят господство к северу, то уже запахнет котлом», — подчеркнул собеседник канала.

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Кроме того, по его информации, подразделения ВС РФ начали давить атакующие отряды ВСУ, которых «командование и офисные отправляют в мясные штурмы».

Приказано раненых оттуда не вывозить, а тела погибших — тем более. Там уже тысячи пропавших без вести. Зеленский об этом в курсе, но специально рассказывает про "перемогу", чтобы создать иллюзию обмана для населения и западных спонсоров.

Telegram-канал «Легитимный»

Штурмы в Красноармейске: начало новой фазы

Сейчас в Красноармейске (украинское название — Покровск), по последней информации «Военной хроники», началась новая фаза штурмов.

Зона контроля России расширились с юго-запада, и теперь начинается движение с юго-востока, пояснили авторы канала. По их прогнозам, если бойцам удастся здесь быстро добиться успеха, то южная половина города сложится под нашу армию, удерживать остальное ВСУ просто станет бессмысленно.

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

А пока стремление боевиков купировать прорывы ВС РФ не приводит ни к чему. По сути, противник просто увяз в этих попытках. И важно помнить: основные его резервы находятся именно здесь.

Интересно

Красноармейск расположен в северо-западной части региона, в 66 километрах от Донецка, представляет собой не только крупный железнодорожный узел, но и центр угольной промышленности. Площадь города — 86 квадратных километров, численность населения — 60,1 тысячи человек.

И пока эти основные резервы буксуют, российские войска продолжают активное продвижение вглубь Днепропетровской области с Южно-Донецкого направления.

Если подразделения ВС РФ дойдут до трассы H-15 и пересекут ее, откроется возможность отсечь большую часть снабжения вэсэушников через железнодорожную станцию Мечетная — именно через нее шла значительная часть снабжения группировки противника в окрестностях Красноармейска.

Этап оперативной игры Генштаба ВС РФ и Генштаба ВСУ не столько в районе Покровска, сколько на широкой полосе фронта, примерно в 150 километрах вокруг него, напоминает стадию перехода от терна к риверу в покере.

Telegram-канал «Военная хроника»

Судя по всему, цель российских военных на этом этапе — не просто взять город, а вскрыть карты противника, отрезать от снабжения и выявить все возможные ресурсы для ответного шага. А «ответка» эта может заключаться в попытке не дать ВС РФ продвинуться за Красноармейск.

Фото: РИА «Новости»

В ближайшие несколько недель, как считают эксперты, здесь стоит ожидать крайне захватывающего развития событий с учетом, что обе стороны уже показали свои козыри — Россия вошла в Красноармейск и подтянула свои резервы. Как направил сюда подкрепление и Сырский.

Впрочем, на минувшей неделе в украинском сегменте Сети активно обсуждали решение Зеленского хоронить Покровск и сливать Купянск. Оно якобы уже принято, потому что даже президенту Украину стало понятно, что сил и на статичную оборону у ВСУ нет никаких.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте