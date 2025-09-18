Сегодня 19:25 Нужна «перемога» для НАТО. Зеленский хоронит Купянск и Покровск, но себя хоронить не готов 0 0 0 Фото: President Of Ukraine/Ministry of Defense of Ukraine Спецоперация

Положение ВСУ в Купянске и Красноармейске (Покровске) продолжает стремительно ухудшаться. Изнурительная оборона городов высасывает все резервы украинской армии, что начал осознавать даже Зеленский. По некоторой информации, он собирается «похоронить» оба населенных пункта и сконцентрироваться на попытке новой авантюры со вторжением на территорию России, чтобы выдать это за «перемогу» и выбить из спонсоров новое финансирование. Руками тех же евробюрократов он собирается решить и вопрос с живой силой.

Кто не сбежал — сидит в подвале В обороне Купянска ВСУ за последние две недели успели потерять до тысячи бойцов. Сейчас они продолжают постепенно покидать город, правда, не все. Из-за проблем со связью отдельные разрозненные группы украинских солдат засели в подвалах многоэтажек, так как их просто не известили об отходе. А кольцо вокруг города продолжает сжиматься: российские силы основательно закрепились на севере и северо-западе Купянска и продолжают штурмовать участки ближе к центру, отметил военный эксперт, полковник в запасе Геннадий Алехин.

Днем ранее подразделения ВС России зачистили опорник ВСУ, который они оборудовали в здании медицинского колледжа, где прятали боеприпасы для дальнейшей транспортировки в восточную часть Купянска. Помимо этого, противник, вероятно, надеясь отбить город, стремился осуществить переброску на окраину города тяжелой артиллерии. Эти планы врага нарушили наши беспилотники. Подозрительное движение вовремя засекли дроноводы из группировки «Запад» и уничтожили пять самоходных артиллерийских установок.

Киеву нужна «маленькая победа» для НАТО Украинские СМИ уже не скрывают — Зеленский, судя по всему, уже похоронил и Купянск, и Покровск, а на совещании с командованием повелел не обращать внимание на провалы в обороне и снова попробовать зайти на российскую территорию. Потому что Киеву нужен какой-то маневр, чтобы убедить НАТО, что им все еще нужны поставки и помощь. И маневр этот должен быть максимально резонансный, так что, вероятно, подумывают о повторении курской авантюры. О том, что Купянск будут сливать, пишут и пользователи в украинском сегменте Сети. По оценкам участников этих дискуссий, максимум через два месяца вся агломерация и сотни квадратных километров будут утрачены. А виной всему называют дефицит живой силы и дезертирство.

Добавили бед здесь и фатальные ошибки командования ВСУ, решившего, что правильным будет снять с Купянска элитные подразделения и перебросить их к Покровску (Красноармейску), а он тоже высасывает резервы украинской армии. Сил нет даже на статичную оборону.

На Покровском направлении, пишет MK.RU, ВС России смогли реализовать план с очень долгоиграющими последствиями. Дело в том, что именно туда вэсэушники стянули самые боеспособные части с разных участков фронта. И по ним нещадно бьют планирующими бомбами, ствольной и реактивной артиллерией, беспилотниками. Потери здесь, безусловно, скажутся на завершающем этапе осенней кампании.

Зеленский вернет себе безработных эмигрантов? Итак, с Покровском, Купянском и «перемогой» для партнеров все понятно. А с ресурсами что делать? Откуда их брать? ТЦК, конечно, продолжают отлавливать украинцев на улицах, на заправках у торговых центров, в транспорте. Увозят тех, кого не смогли отбить родственники. Но дефицит меньше не становится. Плюс из страны уехали несколько тысяч украинцев в возрасте 18-22 лет. Местные Telegram-каналы не исключают, что сделано это было, чтобы еще сильнее закрутить гайки и понизить возраст мобилизации. Мол, кто хотел — уехал, а вы раз остались — ступайте в ВСУ.

Источник киевского Telegram-канала «Легитимный» сообщает и о другом плане Банковой. По его информации, Зеленский уговаривает европейских бюрократов начать депортацию украинских мужчин, которые сидят на пособии и не работают. «Мол, и вам хорошо, сократите затраты, и нам прилив живой силы для мобилизации. Европейцы отчасти согласились и прорабатывают механизмы данной стратегии. Она будет реализована в ближайшие полгода», — заверил собеседник журналистов.

Денег у Европы все меньше, а хотелки ВСУ все больше Канада, к слову, уже начала ужесточать правила для выдачи пособий. Живущим там украинцам приходят «письма счастья» с требованием подтвердить, что они не уклоняются от службы. Об этом сообщало накануне и украинское сообщество Ukrainian Canada. Письма эти рассылает Министерство гражданства и иммиграции страны. «В письме отмечается, что на Украине существует обязательная военная служба для мужчин начиная с 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом», — уточнили в паблике. Чтобы предоставить справки, украинцам дается семь дней. «Легитимный» между тем советует землякам думать над путями отхода, раз Европа перестает быть тихой гаванью, так как денег у них все меньше, а потребности в живой силе у ВСУ колоссальные. «Ежемесячно минус 10-13 тысяч солдат от общего числа армии. Даже беспредельная мобилизация не покрывает дефицит», — подчеркнули авторы канала.