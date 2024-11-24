Удар «Орешником» стал своевременным сигналом Западу

Песков: удар «Орешником» востребован и эффективен как сигнал Западу

Применение новейшей баллистической ракеты «Орешник» в условиях, когда Запад предпринимает все новые шаги в желании нанести стратегическое поражение России, стало своевременным и показало свою эффективность. На это в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина согласился с тем, что сложившаяся обстановка беспрецедентна, а события по своему накалу превосходят даже Карибский кризис.

«Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — заметил он.

Меры, которые предприняла Россия, в том числе заявив о боевых испытаниях «Орешника», Песков назвал неким предупредительным звонком.

«Я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой. Это весьма своевременно, было востребовано и эффективно», — заключил официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что президент России не раз предупреждал Запад о последствиях разрешения Украине бить вглубь страны, но к его словам не прислушались.