В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении «Орешника»

Песков: о скором применении новых видов вооружений знал очень узкий круг лиц

Применение российскими военными новейший баллистической ракеты «Орешник» не афишировалось до нанесения удара по крупнейшему предприятию ОПК Украины. О том, кто заранее знал о скором использовании нового вооружения, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько узкий круг лиц знал о подобном скором применении новых вооружений?» — спросил Зарубин.

«По всей видимости, совсем узкий круг, конечно», — ответил представитель Кремля.

Об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении Владимир Путин заявил в минувший четверг, 21 ноября.

При ударе был поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов в Днепропетровске.

В пятницу Минобороны также опубликовало данные об успешном применении «Орешника» в боевых условиях. Все боевые блоки достигли объекта поражения, подчеркнули в ведомстве.