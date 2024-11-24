В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении «Орешника»
Песков: о скором применении новых видов вооружений знал очень узкий круг лиц
Применение российскими военными новейший баллистической ракеты «Орешник» не афишировалось до нанесения удара по крупнейшему предприятию ОПК Украины. О том, кто заранее знал о скором использовании нового вооружения, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Насколько узкий круг лиц знал о подобном скором применении новых вооружений?» — спросил Зарубин.
«По всей видимости, совсем узкий круг, конечно», — ответил представитель Кремля.
Об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении Владимир Путин заявил в минувший четверг, 21 ноября.
При ударе был поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов в Днепропетровске.
В пятницу Минобороны также опубликовало данные об успешном применении «Орешника» в боевых условиях. Все боевые блоки достигли объекта поражения, подчеркнули в ведомстве.