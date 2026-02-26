Сегодня 11:08 Кошмарная ночь для Киева: как «Цирконы» и 420 дронов взломали украинскую ПВО 0 0 0 Фото: ДСНС Украины Спецоперация

Ночь на 26 февраля стала самой «огненной» для украинских регионов с начала 2026 года. Российские войска совершили массированную и технически сложную атаку, ударив по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины роем беспилотников и гиперзвуковыми ракетами. Серия ударов обернулась тяжкими последствиями для противника и вскрыла новые уязвимости его системы ПВО. Подробности — в материале 360.ru.

Хронология прилетов Первые взрывы прогремели спустя несколько минут после полуночи. Сначала под удар попала Черниговская область, а затем волна взрывов прокатилась по Полтаве, Кривому Рогу и пригородам Николаева. Однако основной пик атак пришелся на предрассветные часы. «Более 200 „Гераней“ работают по украинской энергетике сегодня. „Стратеги“ (стратегические бомбардировщики. — Прим. ред.) уже осуществили пуски», — сообщил телеграм-канал «Герань Цветущая».

Фото: РИА «Новости»

Начиная с 04:00 сирены воздушной тревоги взвыли по всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале написал о работе системы противовоздушной обороны. Однако, по данным мониторинговых каналов, значительная часть ракет достигла целей. К тому же удары наносились волнами, что истощило боезапас ПВО противника.

Взрывы прогремели в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах. Зафиксированы повреждение инфраструктуры и пожары. Виталий Кличко

Ключевые удары по регионам Киев и область. ВС России поразили подстанцию «Киевская-750» в районе населенного пункта Наливайковка. Целью двух гиперзвуковых ракет «Циркон» стало обесточивание ключевого энергоузла. Удары также фиксировались в районах Белой Церкви и Бородянки. По некоторым данным, прилетело и по офису Зеленского на Банковой.

Харьков. Город подвергся комбинированной атаке баллистическими ракетами, реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и беспилотниками нового поколения. Местные источники заявили, что в Шевченковском, Киевском и Салтовском районах шла настоящая бойня.

Полтава. Удар по объекту газовой инфраструктуры. Очевидцы публикуют кадры мощнейшего зарева, видимого за несколько километров.

Запорожье. Под удар «Гераней» и «Искандеров» попал складской комплекс торгового центра «Эпицентр», который, по информации военных экспертов, использовался для хранения боеприпасов и снаряжения ВСУ.

Винница и Одесса. Взрывы гремели в локациях, где базируются тыловые подразделения и склады с техникой. Утром президент Украины заявил, что ночью во время массированного удара Россия использовала 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, и 420 дронов. Большинство, по словам Владимира Зеленского, удалось сбить. Разрушения зафиксировали в восьми областях. Были удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях, уточнила «Страна». Технологический прорыв: дроны на оптоволокне Одной из самых тревожных новостей для украинского командования стало применение российских беспилотников с оптоволоконным каналом управления. Первый из них зафиксировали на северной окраине Харькова.

Фото: ДСНС Украины

В отличие от обычных FPV-дронов или «Гераней», работающих на радиосвязи, эти аппараты невидимы для средств радиоэлектронной разведки и борьбы. Радары не видят низколетящие малоразмерные цели, акустические системы также малоэффективны. «Советник министра обороны Украины Бескрестнов признает: это серьезная угроза, с которой Киеву нечем бороться. <…> Русская технология пробивает оборону противника, оставляя ВСУ без вариантов», — указал телеграм-канал «NE.Сахар». Паника в информационном поле Украинские СМИ и телеграм-каналы наперебой пытаются сместить акценты на тяжелую, но эффективную работу ПВО, однако сводки с мест и появляющиеся в Сети кадры говорят об обратном. В ответ на регулярные террористические атаки киевского режима на приграничные российские регионы Минобороны России продолжает методично уничтожать энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую работу оборонных предприятий Украины, и военные аэродромы. Пока западные политики обсуждают новые пакеты помощи Украине, ее энергосистема продолжает нести критические потери, а техника уничтожается еще до того, как успевает вступить в бой.