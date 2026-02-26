Кошмарная ночь для Киева: как «Цирконы» и 420 дронов взломали украинскую ПВО

Ночь на 26 февраля стала самой «огненной» для украинских регионов с начала 2026 года. Российские войска совершили массированную и технически сложную атаку, ударив по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины роем беспилотников и гиперзвуковыми ракетами. Серия ударов обернулась тяжкими последствиями для противника и вскрыла новые уязвимости его системы ПВО. Подробности — в материале 360.ru.

Хронология прилетов

Первые взрывы прогремели спустя несколько минут после полуночи. Сначала под удар попала Черниговская область, а затем волна взрывов прокатилась по Полтаве, Кривому Рогу и пригородам Николаева. Однако основной пик атак пришелся на предрассветные часы.

«Более 200 „Гераней“ работают по украинской энергетике сегодня. „Стратеги“ (стратегические бомбардировщики. — Прим. ред.) уже осуществили пуски», — сообщил телеграм-канал «Герань Цветущая».

Начиная с 04:00 сирены воздушной тревоги взвыли по всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале написал о работе системы противовоздушной обороны. Однако, по данным мониторинговых каналов, значительная часть ракет достигла целей. К тому же удары наносились волнами, что истощило боезапас ПВО противника.

Взрывы прогремели в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах. Зафиксированы повреждение инфраструктуры и пожары.

Ключевые удары по регионам

Утром президент Украины заявил, что ночью во время массированного удара Россия использовала 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, и 420 дронов. Большинство, по словам Владимира Зеленского, удалось сбить.

Разрушения зафиксировали в восьми областях. Были удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях, уточнила «Страна».

Технологический прорыв: дроны на оптоволокне

Одной из самых тревожных новостей для украинского командования стало применение российских беспилотников с оптоволоконным каналом управления. Первый из них зафиксировали на северной окраине Харькова.

В отличие от обычных FPV-дронов или «Гераней», работающих на радиосвязи, эти аппараты невидимы для средств радиоэлектронной разведки и борьбы. Радары не видят низколетящие малоразмерные цели, акустические системы также малоэффективны.

«Советник министра обороны Украины Бескрестнов признает: это серьезная угроза, с которой Киеву нечем бороться. <…>  Русская технология пробивает оборону противника, оставляя ВСУ без вариантов», — указал телеграм-канал «NE.Сахар».

Паника в информационном поле

Украинские СМИ и телеграм-каналы наперебой пытаются сместить акценты на тяжелую, но эффективную работу ПВО, однако сводки с мест и появляющиеся в Сети кадры говорят об обратном.

В ответ на регулярные террористические атаки киевского режима на приграничные российские регионы Минобороны России продолжает методично уничтожать энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую работу оборонных предприятий Украины, и военные аэродромы.

Пока западные политики обсуждают новые пакеты помощи Украине, ее энергосистема продолжает нести критические потери, а техника уничтожается еще до того, как успевает вступить в бой.

